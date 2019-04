Suso lascia il Milan?/ Calciomercato: “Probabile, ma…” (Esclusivo)

Suso è uno dei giocatori più importanti del Milan di Gattuso, a 25 anni sta cominciando a trovare la sua definitiva consacrazione. Le offerte non mancano per il centrocampista spagnolo che potrebbe lasciare anche la squadra rossonera verso un altro club italiano o qualche top club europeo. Una cosa tutta da verificare per vedere anche la prossima strategia di mercato del Milan. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Antonio Rombola. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Suso potrebbe lasciare il Milan?

Direi che questa cosa potrebbe veramente avvenire, penso in effetti che Suso possa lasciare il Milan a fine stagione.

Dove potrebbe andare?

Credo che possa andare a giocare in Inghilterra, possa andare a giocare in Premier League, questo dovrebbe essere il suo futuro della sua carriera il prossimo anno.

Possibile anche qualche club italiano?

No lo escludo, penso che questo in effetti non debba proprio avvenire!

Come lo giudica tecnicamente?

Suso è veramente un giocatore di grande qualità tecnica, di grande valore assoluto.

Cosa gli manca per diventare un campione?

Continuità, la possibilità di crescere ancora di più per diventare uno dei migliori giocatori al mondo.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA