Zaniolo alla Juventus? Mamma Francesca/ “Non ha mai parlato dei bianconeri e…”

La mamma di Nicolò Zaniolo torna a parlare delle voci sul possibile trasferimento del ragazzo alla Juventus, ma andiamo con ordine. Oggi si è sparsa la voce che il calciatore della Roma abbia strizzato l’occhio ai bianconeri. Il Corriere di Torino infatti riporta un racconto piuttosto particolare che vede protagonista il centrocampista della nazionale, fermato da tifosi dei campioni d’Italia alla Discoteca Jux Tap di Sarzana. Alla domanda di seguire i bianconeri a Torino nella prossima stagione il ragazzo avrebbe specificato: “Alla Roma sto davvero benissimo, ma chi non vorrebbe andare alla Juventus?”. Parole che hanno aperto diversi scenari di calciomercato, considerando che non più tardi di qualche anno fa il ragazzo, che era nella Primavera dell’Entella all’epoca, si dichiarava apertamente un grande tifoso proprio della Vecchia Signora.

Zaniolo alla Juventus? Parla la mamma

Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, è scesa in campo per difendere il figlio dai possibili attacchi dei tifosi della Roma dopo le parole circolate nella giornata di oggi che lo volevano pronto a strizzare l’occhio alla Juventus. Su Instagram la donna ha specificato: “Rispondo a chi chiede se fosse vero ciò che è circolato sui quotidiani. Nicolò non ha mai detto questo, ma quello che non capisco è come certi giornalisti o pseudo tali possano invitare certe cose. Queste destabilizzano volontariamente la serenità di un ragazzo di diciannove anni. Sta dimostrando di impegnarsi nel suo lavoro o meglio nella sua passione con il massimo della professionalità. Se lo lasciate un po’ tranquillo ve ne saremo grati”. Quale sarà il futuro del centrocampista della nazionale? Lo scopriremo a breve.

