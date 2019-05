Champions League & Europa League/ Risultati possibili: Inter favorita, oggi la Roma

La lotta Champions League infiamma la 37^ giornata di Serie A: la classifica è ancora cortissima tra squadre che hanno avuto cammini praticamente identici per ben 36 giornate e di conseguenza adesso si giocano tutto in appena 180 minuti. Per prima cosa dunque uno sguardo alla classifica: l’Inter è terza con 66 punti ed è di conseguenza in “pole position” davanti all’Atalanta (quarta con 65 punti), poi ecco la coppia formata da Milan e Roma a quota 62 punti ed infine il Torino che con 60 punti sta vivendo una stagione più che positiva ma rischia di rimanere fuori da tutto. Un primo punto fermo infatti è arrivato dalla finale di Coppa Italia vinta dalla Lazio: di conseguenza i biancocelesti hanno ottenuto un posto nella fase a gironi di Europa League. Per le altre cinque squadre restano in palio due posti in Champions League (al momento per Inter e Atalanta), poi un posto nei gironi di Europa League, un altro nei preliminari della seconda competizione europea ed infine una squadra rimarrà fuori da tutto. Di conseguenza negli ultimi 180 minuti c’è in palio moltissimo, anche dal punto di vista economico se si pensa a quanto milioni di euro andranno alle squadre che entreranno in Champions League.

LOTTA CHAMPIONS LEAGUE: LE COMBINAZIONI DI RISULTATI

Con due giornate ancora da disputare e cinque squadre in ballo, le combinazioni di risultati nella lotta Champions League sono ancora moltissime. Vediamo per prima cosa quali sono le partite che ci interessano in questa 37^ giornata: oggi tra le squadre in lizza scenderà in campo solamente la Roma, per la precisione avremo alle ore 20.30 Sassuolo Roma al Mapei Stadium. Avremo poi domenica alle ore 15.00 Empoli Torino, match delicatissimo anche per la lotta salvezza, alle ore 18.00 Milan Frosinone e infine alle ore 20.30 Juventus Atalanta e Napoli Inter. Dunque possiamo osservare che Inter e Atalanta, le due squadre messe meglio in classifica, sono anche quelle attese dalle partite più difficili, di conseguenza potremmo arrivare all’ultima giornata con una grande ammucchiata, a patto naturalmente che Milan, Roma e Torino sappiano a loro volta approfittare di eventuali passi falsi delle due squadre nerazzurre. Di certo i granata non possono sbagliare nulla anche solo per sperare di andare in Europa League, mentre per la Champions servirebbe un miracolo. Anche gli scontri diretti potrebbero avere il loro peso: ad esempio per l’Atalanta sarebbe un problema arrivare a pari punti con il Milan, perché in quel caso avrebbero la meglio i rossoneri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA