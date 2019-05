Classifica Giro d’Italia 2019/ Conti in maglia rosa, Ackermann in bilico (11^ tappa)

Si accende oggi la 11^ tappa della corsa rosa e pure la via di Carpi di oggi sarà Valerio Conti a vestire la maglia rosa, da leader della Classifica del Giro d’Italia 2019. Nuova giornata del regno quindi del ciclista italiano della Uae Emirates, che pure non dovrebbe essere l’ultimo se controlliamo pure il percorso previsto da Carpi a Novi Ligure, oggi mercoledì 22 maggio 2019. Di certo però la maglia rosa non può non guardasi alle spalle, perché ieri pure con l’arrivo in volata al traguardo di Modena c’è chi ha guadagnato terreno nella Classifica del Giro d’Italia 2019. Ci riferiamo infatti al francese Nans Peters che ora dista appena un minuto e 50 secondi da Conti, lo stesso distacco poi osservato anche da Primoz Roglic, tra i primi candidati a vincere questa 102^ edizione della cosa rosa. Considerando la graduatoria poi vediamo che la top ten è ora completata da Rojas, Masnada, Amador, Antunes, Madunas, Carboni e nello Bilbao, questo con distacchi che sono variati di poco dopo la frazione di ieri.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

In attesa che il traguardo di questa 11^ tappa del Giro d’Italia 2019 apporti modifiche nella classifica generale, facciamo focus pure sulle altre graduatorie che caratterizzano la corsa rosa. Ecco in una frazione totalmente piatta come quella di oggi che sarà da tenere d’occhio la classifica a punti per la maglia ciclamino perchè qui ci attendiamo il colpo di scena. Complice la caduta occorsa ieri vicino al traguardo, il leader Ackermann ha perso parecchio terreno, e pure vantando 155 punti ora ha solo una distanza di sicurezza su Demare, il trionfatore di Modena. Attenzione poi sulla maglia bianca, donata al leader della speciale classifica per i giovani under 25 e oggi indossata al via di Carpi da Nans Peters dell’Ag2r La Mondiale: qui il suo primo rivale sarà anche oggi il connazionale Madounas e l’azzurro Carboni. Ben poco da dire per la classifica della maglia azzurra dedicata agli scalatori: non sono previste Gpm oggi e non lo erano ieri.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA (DOPO LA 10^ TAPPA)

1. Valerio Conti (UAD) 39h45’10”

2. Nans Peters (ALM) +1:50

3. Primoz Roglic (TJV) +1:50

4. Josè Rojas (MOV) +2:33

5. Amaro Antunes (CCC) +2:34

6. Fausto Masnada (ANS) +2:36

7. Audrey Amador (MOV) +2:39

8. Valentin Madouas (GFC) +3:27

9. Giovanni Carboni (BRD) +3:30

10. Pello Bilbao (AST) +3:32



