Classifica Giro d’Italia 2019/ Maglia rosa: chi la indosserà per primo?

Dovremo attendere il tardo pomeriggio per scoprire quale aspetto prenderà la classifica Giro d’Italia 2019 al termine della prima tappa in programma oggi a Bologna, sede della Grande Partenza dell’edizione numero 102 del Giro. Gli organizzatori hanno pensato a un inizio col botto, una difficile cronometro di soli 8 km ma caratterizzata dalla durissima ascesa verso il Santuario di San Luca, 2100 metri che metteranno alla prova tutti i corridori e ci daranno subito interessanti indicazioni sullo stato di forma di tutti i capitani che ambiscono al successo finale di questo Giro d’Italia, per succedere nell’albo d’oro a Chris Froome, che non difenderà il suo titolo. Naturalmente non è ancora tempo di verdetti, ma sarà interessante valutare i rapporti di forza: sulla carta i favoriti sono Tom Dumoulin e Primoz Roglic, che tra i big sono i più forti contro il tempo. Se uno dei due dovesse vincere la tappa, avremmo subito un grande nome in maglia rosa. Dumoulin ci è abituato perché sia nel 2016 sia nel 2018 ha vinto la cronometro inaugurale, per Roglic invece sarebbe la conferma di una primavera fin qui eccezionale per lo sloveno. Una piccola annotazione tecnica: come sempre nelle cronometro non saranno assegnati abbuoni, di conseguenza la classifica rispecchierà esattamente l’ordine d’arrivo, con i distacchi che saranno quelli reali fra tutti i corridori sul traguardo al San Luca.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LA MAGLIA ROSA E LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando della classifica Giro d’Italia 2019, ricordiamo che oltre alla maglia rosa saranno in palio anche le altre tradizionali classifiche della Corsa Rosa. Avremo dunque la maglia ciclamino della classifica a punti, vinta l’anno scorso da Elia Viviani che conferma la forza dei velocisti in questa graduatoria, che si compone con il passare dei giorni grazie ai punti in palio ad ogni arrivo e pure ai traguardi volanti delle tappe in linea. La maglia azzurra della classifica GPM invece era stata di Chris Froome l’anno scorso: è la classifica degli scalatori, con punti in palio ad ogni Gran Premio della montagna del Giro d’Italia, naturalmente in base al grado di difficoltà delle varie salite, distinte in quattro differenti categorie. Infine la maglia bianca della classifica giovani, conquistata l’anno scorso da Miguel Angel Lopez: in questo caso si tratta di una graduatoria a tempi che funziona esattamente come la generale, ma riservata solo ai corridori al massimo di 25 anni. Oggi naturalmente chi vestirà la maglia rosa sarà il leader anche della classifica a punti e, dal momento che il San Luca vale come Gpm, guiderà pure la classifica degli scalatori. Se poi il vincitore di tappa dovesse essere compreso tra gli Under 25, ecco che addirittura tutte e quattro le graduatorie potrebbero avere stasera lo stesso leader.

