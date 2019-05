Classifica Giro d’Italia 2019/ Maglia rosa Roglic, Gaviria ciclamino (4^ tappa)

La classifica del Giro d’Italia 2019 vede sempre in maglia rosa Primoz Roglic. Come prevedibile, i valori sono sempre quelli emersi dalla cronometro d’apertura di Bologna che, con il durissimo arrivo in cima al San Luca, ha subito chiamato alla ribalta gli uomini più attesi in ottica classifica generale. Non succede spesso dopo appena tre tappe, ma le prime posizioni sono già occupate dagli uomini che dovrebbero lottare per il podio finale a Verona. Niente velocisti che sfruttano gli abbuoni, né attaccanti che approfittano magari di un arrivo più complicato come potrebbe essere quello di oggi per guadagnare qualche secondo. I distacchi sono già netti e Roglic si gode il comando con ben 19” su Simon Yates, 23” su Vincenzo Nibali e 28” sulla coppia formata da Tom Dumoulin e Miguel Angel Lopez. Parlando sempre di possibili protagonisti della classifica del Giro d’Italia, gli “sconfitti” di ieri sono Richard Carapaz e Tao Geoghegan Hart: l’ecuadoregno della Movistar ha perso 46” a causa di una foratura, il talento emergente britannico del Team Ineos invece ha lasciato 1’28” perché è rimasto coinvolto nella caduta a cinque km dall’arrivo.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Dal momento che ieri abbiamo avuto un arrivo in volata, è stata la classifica a punti a dare le notizie più interessanti circa le varie graduatorie del Giro d’Italia 2019. La maglia ciclamino infatti adesso è di Fernando Gaviria, che grazie alla vittoria sul traguardo di Orbetello l’ha strappata a Pascal Ackermann, vincitore domenica. A dire il vero per qualche minuto abbiamo pensato a Viviani in ciclamino coprendo il tricolore, poi però è arrivato il declassamento del campione italiano, così Gaviria si è preso la vittoria di tappa e con essa i punti necessari per balzare al comando della classifica a punti di questo Giro d’Italia. La maglia azzurra è saldamente sulle spalle di Giulio Ciccone: ieri l’abruzzese della Trek Segafredo si è preso l’unico Gpm in programma, approfittando del fatto che la fuga di Sho Hatsuyama era già stata assorbita, dunque adesso il primato di Ciccone è davvero nettissimo. Infine la classifica dei giovani: la maglia bianca è sempre sulle spalle di Miguel Angel Lopez, ma alle spalle del colombiano della Astana adesso c’è Hugh Carthy, che si prende il secondo posto tra gli Under 25 a causa dei già citati problemi di Tao Geoghegan Hart.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019 (DOPO LA 3^ TAPPA)

1) Primoz Roglic (TJV) in 10h21’01”

2) Simon Philip Yates (MTS) +19”

3) Vincenzo Nibali (TBM) +23”

4) Miguel Angel Lopez Moreno (AST) +28”

5) Tom Dumoulin (SUN) s.t.

6) Rafal Majka (BOH) +33”

7) Bauke Mollema (TFS) +39”

8) Damiano Caruso (TBM) +40”

9) Pello Bilbao (AST) +42″

10) Victor De la Parte (CCC) +45″



