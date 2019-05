Classifica Giro d’Italia 2019/ Maglia rosa: Roglic si conferma su Yates (3^ tappa)

La classifica del Giro d’Italia 2019, quando ci avviciniamo alla terza tappa, è rimasta invariata rispetto alla cronometro che ha aperto la corsa: Primoz Roglic si è confermato maglia rosa arrivando nel gruppone insieme a tutti gli altri, e dunque ha saputo mantenere la leadership. Alle sue spalle resta Simon Yates, mentre in terza piazza c’è il nostro Vincenzo Nibali che deve rimontare 23 secondi: la cosa positiva dello Squalo è che anche nelle prime tappe interlocutorie si è posizionato sul podio virtuale, il che significa che quando arriverà il suo terreno abituale dovrà eventualmente recuperare meno terreno per andare a prendersi la maglia rosa e il primo posto nella classifica. E’ comunque evidente che per il momento c’è poco da dire: la terza tappa da Vinci a Orbetello non è cortissima (220 chilometri) e ha qualche punto complicato con la strada che sale, si potrebbe creare un po’ di selezione ma gli ultimi 35 chilometri sono tutti pianeggianti, il che significa che anche una fuga potrebbe essere ripresa. Attendiamo un altro arrivo in volata; poi, vedremo eventualmente come sarà cambiata la classifica del Giro d’Italia 2019.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: COMANDA ROGLIC

Primoz Roglic dunque è al comando della classifica del Giro d’Italia 2019: lo sloveno del Team Jumbo-Visma è riuscito a confermarsi primo davanti a Yates e Nibali, e la sua “vestizione” domenica pomeriggio ha rappresentato la seconda volta in cui la sua nazione si è vestita di rosa nel corso di questa carovana. Nella speciale classifica lo stato balcanico ha agganciato il Portogallo e la Lituania: i lusitani avevano ottenuto il primo posto nella classifica generale con Acacio da Silva esattamente 30 anni fa, mentre per quanto riguarda i baltici dobbiamo tornare al 2012, dunque non troppo tempo indietro, per trovare le due maglie rosa di Ramunas Navardauskas. Sia come sia, come abbiamo già detto, per il momento è ancora prematuro fare analisi sulla classifica del Giro d’Italia 2019: siamo realmente troppo all’inizio di un percorso che prevedrà le montagne e un’altra cronometro ben più impegnativa rispetto a quella del prologo, vedremo intanto come andranno le cose nella terza tappa di oggi e se ci sarà già qualche movimento interessante.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019 (DOPO LA 2^ TAPPA)

1) Primoz Roglic (TJV) in 4h57’42”

2) Simon Philip Yates (MTS) +19”

3) Vincenzo Nibali (TBM) +23”

4) Miguel Angel Lopez Moreno (AST) +28”

5) Tom Dumoulin (SUN) +28”

6) Rafal Majka (BOH) +33”

7) Tao Geoghegan Hart (INS) +35”

8) Laurens De Plus (TJV) +35”

9) Bauke Mollema (TFS) +39”

10) Damiano Caruso (TBM) +40”



