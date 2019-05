Classifica Giro d’Italia 2019/ Maglia rosa Valerio Conti, attenti alla cronometro

La classifica del Giro d’Italia 2019 ieri a Pesaro non è cambiata: resta dunque in maglia rosa Valerio Conti, che pure oggi indosserà il simbolo del primato del Giro d’Italia, oggi però sarà una giornata davvero importante per la classifica generale, perché il Giro d’Italia numero 102 ci proporrà da Riccione a San Marino la sua cronometro più lunga. Diciamo subito che per Conti dovrebbe essere una giornata favorevole, perché il romano della UAE Team Emirates ha ottime possibilità di confermarsi in maglia rosa. I più immediati inseguitori non dovrebbero essere molto pericolosi, mentre i big sono decisamente troppo lontani al momento. Naturalmente però la giornata odierna sarà molto importante per gli equilibri fra chi punta al successo finale: la cronometro dovrebbe favorire ancora una volta Primoz Roglic già 35” avanti a Simon Yates e con 39” su Vincenzo Nibali. Oggi lo sloveno potrebbe allungare ancora, soprattutto sugli scalatori come Mikel Landa che è già a quasi due minuti da Roglic. Insomma: non fatevi ingannare dalla classifica che stasera potrebbe essere quasi uguale nelle sue prime posizioni – oggi sarà una prima giornata spartiacque del Giro d’Italia.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando anche delle altre graduatorie del Giro d’Italia 2019, nessuna classifica ha cambiato leader ieri. Mettiamo in copertina Giulio Ciccone, che ha infatti consolidato la maglia azzurra che spetta al leader della classifica Gpm: l’abruzzese della Trek-Segafredo è al comando fin dal primo giorno, oggi sarà una giornata significativa pur essendo una crono, perché il finale in salita verso San Marino è considerato Gpm di seconda categoria. Giornata delicata anche per Giovanni Carboni: l’atleta della Bardiani-CSF infatti ha conservato anche ieri il primato nella classifica dei giovani e di conseguenza oggi lo vedremo nuovamente in corsa con una meravigliosa maglia bianca, ma una cronometro di 34,8 km sarà un banco di prova severo per chi non ha esperienza delle grandi corse a tappe. Infine nella classifica a punti troviamo Pascal Ackermann sempre saldamente in maglia ciclamino, premio meritato per il velocista tedesco della Bora-Hansgrohe che ha già vinto ben due tappe. Da segnalare però che la vittoria di ieri ha consentito a Caleb Ewan di avvicinarsi in modo sensibile al secondo posto di Arnaud Demare: l’australiano e il francese sembrano gli unici in grado di insidiare la supremazia di Ackermann.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA DOPO LA 8^ TAPPA

1 Valerio Conti, UAE 35h13’06”

2 José Rojas, Movistar + 1’32”

3 Giovanni Carboni, Bardiani-CSF, + 1’41”

4 Nans Peters, Ag2R + 2’09”

5 Valentin Madouas, Groupama-FDJ + 2’17”

6 Amaro Antunes, CCC + 2’45”

7 Fausto Masnada, Androni-Sidermec + 3’14”

8 Pieter Serry, Deceuninck-Quick Step + 3’25”

9 Andrey Amador, Movistar + 3’27”

10 Sam Oomen, Sunweb + 4’57”



© RIPRODUZIONE RISERVATA