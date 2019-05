Classifica Giro d’Italia 2019/ Maglia rosa Valerio Conti, Roglic in agguato

La classifica del Giro d’Italia 2019 vede sempre in maglia rosa Valerio Conti, che ha resistito bene anche domenica nella cronometro a San Marino e di conseguenza si gode ancora il simbolo del primato del Giro d’Italia. Oggi e domani si annunciano come due giorni sulla carta tranquilli per la classifica generale, di conseguenza il corridore romano classe 1993 della UAE Team Emirates dovrebbe arrivare in rosa almeno fino alle Alpi, salvo imprevisti. La cronometro ha comunque emesso alcuni verdetti circa una virtuale classifica degli uomini più attesi al Giro d’Italia numero 102. Naturalmente in questo caso il punto di riferimento è Primoz Roglic, secondo a 1’50” da Conti e con vantaggi interessanti su tutti gli altri pretendenti alla rosa di Verona. Vincenzo Nibali si è difeso molto bene, ma adesso il ritardo dello Squalo da Roglic è di 1’44”, non poco. Ancora peggio tutti gli altri, a cominciare da un Simon Yates pessimo domenica, infatti adesso il britannico della Mitchelton-Scott paga addirittura 3’46” allo sloveno e 2’02” a Nibali, per non parlare di Miguel Angel Lopez e Mikel Landa, che sono addirittura a 4’29” e 4’52” dallo sloveno.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando anche delle altre graduatorie del Giro d’Italia 2019, domenica è cambiata la classifica dei giovani, dunque oggi vedremo in maglia bianca il francese Nans Peters della Ag2R La Mondiale, che ha scalzato dopo tre giorni Giovanni Carboni, per il quale è stata fatale la cronometro di San Marino. Non sono invece cambiate le altre due classifiche. Naturalmente la crono di domenica ha permesso di “congelare” le prime posizioni della classifica a punti e di conseguenza troviamo Pascal Ackermann sempre saldamente in maglia ciclamino, premio meritato per il velocista tedesco della Bora-Hansgrohe che ha già vinto ben due tappe. Lo inseguono Arnaud Demare e Caleb Ewan, ma con distacchi già molto pesanti. La maglia azzurra è altrettanto saldamente sulle spalle di Giulio Ciccone, uno dei grandi protagonisti del primo scorcio della Corsa Rosa: l’abruzzese della Trek Segafredo nella apposita classifica Gpm è inseguito adesso proprio da Primoz Roglic, che a San Marino si è preso anche il Gpm, adesso però avremo di fronte due giorni completamente pianeggianti, di conseguenza a Ciccone basterà arrivare al traguardo per conservare la maglia azzurra almeno fino a giovedì.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA (DOPO LA 9^ TAPPA)

1. Valerio Conti (UAD) 36h08’32”

2. Primoz Roglic (TJV) +1:50

3. Nans Peters (ALM) +2:21

4. Josè Rojas (MOV) +2:33

5. Fausto Masnada (ANS) + 2:36

6. Andrey Amador (MOV) +2:39

7. Amaro Antunes (CCC) + 3:05

8. Valentin Madouas (GFC) +3:27

9. Giovanni Carboni (BRD) +3:30

10. Pello Bilbao (AST) +3:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA