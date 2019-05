Classifica Giro d’Italia 2019/ Maglia rosa: Valerio Conti, secondo giorno da leader

La classifica del Giro d’Italia 2019 continua a regalare molte soddisfazioni ai corridori italiani, che pure dopo la settima tappa di ieri con arrivo a L’Aquila vestono tre delle quattro maglie da leader. In copertina naturalmente la maglia rosa Valerio Conti, che ha dovuto combattere per difendere il simbolo del primato del Giro d’Italia ma si potrà godere almeno un altro giorno da leader della classifica generale – e ad essere onesti le prospettive sono interessanti per il corridore romano classe 1993 della UAE Team Emirates, che potrebbe pensare in grande almeno fino alle Alpi. Conti ha subito l’attacco dello spagnolo José Rojas, unico dei fuggitivi di giovedì ad andare all’attacco anche ieri, ma infine il corridore della Movistar si è dovuto accontentare di togliere il secondo posto a Giovanni Carboni, unico cambiamento nelle prime dieci posizioni della generale ieri. La tappa abruzzese però ha modificato qualcosa tra i big, perché hanno guadagnato terreno naturalmente Pello Bilbao, vincitore della frazione e secondo uomo della Astana dopo il capitano Miguel Angel Lopez, ma pure Davide Formolo. Il veneto della Bora-Hansgrohe adesso ha curiosamente lo stesso identico tempo di Primoz Roglic, dunque 5’24” di ritardo da Valerio Conti, e di conseguenza occupa ex-aequo il primo posto di una virtuale classifica degli uomini più attesi al Giro d’Italia numero 102.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando anche delle altre graduatorie del Giro d’Italia 2019, abbiamo già accennato a Giovanni Carboni. L’atleta della Bardiani-CSF infatti ha conservato anche ieri il primato nella classifica dei giovani e di conseguenza oggi lo vedremo nuovamente in corsa con una meravigliosa maglia bianca, che è un riconoscimento davvero significativo per l’unica formazione 100% italiana in questo Giro, trampolino di lancio per molti giovani. Non sono invece cambiate le altre due classifiche. Naturalmente la fuga ha permesso di “congelare” le prime posizioni della classifica a punti e di conseguenza troviamo Pascal Ackermann sempre saldamente in maglia ciclamino, premio meritato per il velocista tedesco della Bora-Hansgrohe che ha già vinto ben due tappe. La maglia azzurra è altrettanto saldamente sulle spalle di Giulio Ciccone, uno dei grandi protagonisti del primo scorcio della Corsa Rosa: l’abruzzese della Trek Segafredo nella apposita classifica Gpm è inseguito da Fausto Masnada e dallo spagnolo Antonio Pedrero, che ieri è transitato per primo sull’unico Gpm (di seconda categoria). Pedalando da Tortoreto Lido a Pesaro oggi il Giro d’Italia incrocerà ben tre Gpm, anche se uno di terza e due di quarta categoria: cambierà qualcosa in questa classifica che vede Ciccone davanti a tutti fin dal primo giorno?

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA DOPO LA 7^ TAPPA

1 Valerio Conti, UAE 29h29’34”

2 José Rojas, Movistar + 1’32”

3 Giovanni Carboni, Bardiani-CSF, + 1’41”

4 Nans Peters, Ag2R + 2’09”

5 Valentin Madouas, Groupama-FDJ + 2’17”

6 Amaro Antunes, CCC + 2’45”

7 Fausto Masnada, Androni-Sidermec + 3’14”

8 Pieter Serry, Deceuninck-Quick Step + 3’25”

9 Andrey Amador, Movistar + 3’27”

10 Sam Oomen, Sunweb + 4’57”



