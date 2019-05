Classifica Giro d’Italia 2019/ Valerio Conti maglia rosa, oggi le prime salite

La classifica del Giro d’Italia 2019 vede ancora una volta in maglia rosa Valerio Conti, che ieri ha superato senza intoppi anche la seconda tappa pianeggiante consecutiva e di conseguenza si gode ancora il simbolo del primato del Giro d’Italia. Oggi però per la classifica generale potrebbe essere un giorno molto più interessante: siamo alla vigilia dei due capponi previsti per domani e sabato, ma già nella Cuneo Pinerolo ci saranno da superare il primo Gpm di prima categoria di tutto il Giro d’Italia 2019 e poi un durissimo strappo a soli 2000 metri dal traguardo. Oggi però il corridore romano classe 1993 della UAE Team Emirates potrebbe conservare ancora la maglia rosa, naturalmente sarà domani che tutto comincerà a farsi più difficile. La virtuale classifica degli uomini più attesi al Giro d’Italia numero 102 vede ancora come punto di riferimento Primoz Roglic, secondo a 1’50” da Conti e con vantaggi interessanti su tutti gli altri pretendenti alla rosa di Verona. Vincenzo Nibali si è difeso molto bene nella cronometro di San Marino, ma adesso il ritardo dello Squalo da Roglic è di 1’44”, non poco. Ancora peggio tutti gli altri, a cominciare da un Simon Yates pessimo domenica, infatti il britannico della Mitchelton-Scott paga addirittura 3’46” allo sloveno e 2’02” a Nibali, per non parlare di Miguel Angel Lopez e Mikel Landa, che sono addirittura rispettivamente a 4’29” e 4’52” dallo sloveno.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Parlando anche delle altre graduatorie del Giro d’Italia 2019, domenica è cambiata la classifica dei giovani e oggi vedremo per il terzo giorno consecutivo in maglia bianca il francese Nans Peters della Ag2R La Mondiale, che ha scalzato Giovanni Carboni, per il quale è stata fatale la cronometro di San Marino. L’arrivo allo sprint di ieri a Novi Ligure ha invece determinato un cambiamento nella classifica a punti: adesso infatti abbiamo il francese Arnaud Demare in maglia ciclamino davanti al tedesco Pascal Ackermann, che perde il primato in questa graduatoria dopo una leadership durata sette tappe. Quanto alla maglia azzurra, essa resta saldamente sulle spalle di Giulio Ciccone, ma da oggi il discorso si farà molto diverso. L’abruzzese della Trek Segafredo nella apposita classifica Gpm ha approfittato di due giorni consecutivi senza nemmeno un Gpm di quarta categoria per restare tranquillamente al comando, per di più davanti a un certo Primoz Roglic, ma oggi il Gpm di Montoso sarà di prima categoria e segnerà il drastico cambio di scenario per un Giro d’Italia che da questo momento in poi si farà molto più difficile per tutti.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA (DOPO LA 11^ TAPPA)

1. Valerio Conti (UAD) 45h02’05”

2. Primoz Roglic (TJV) +1:50

3. Nans Peters (ALM) +2:21

4. Josè Rojas (MOV) +2:33

5. Fausto Masnada (ANS) +2:36

6. Andrey Amador (MOV) +2:39

7. Amaro Antunes (CCC) +3:05

8. Valentin Madouas (GFC) +3:27

9. Giovanni Carboni (BRD) +3:30

10. Pello Bilbao (AST) +3:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA