Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere, Fabio Quagliarella consolida la vetta

Fabio Quagliarella meglio di Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori della Serie A. L’attaccante della Sampdoria ha firmato un’altra doppietta, rendendo complicato il lavoro di chi deve trovare altri aggettivi per descrivere la sua stagione. Una cosa è certa: continua a lasciare il segno, anche se l’obiettivo Europa League è diventato ormai impossibile per la squadra blucerchiata. Decisamente alla portata è il titolo di capocannoniere del campionato italiano. Con i due gol segnati al Parma, Quagliarela è arrivato a 25 reti in campionato, tre in più rispetto a Duvan Zapata e quattro in più rispetto al fuoriclasse della Juventus e a Krzysztof Piatek. Il numero 27 della Sampdoria segna in tutti i modi, anche dagli 11 metri. E infatti al Tardini si è confermato un “cecchino” infallibile, segnando la prima rete dal dischetto, ottavo rigore in stagione. Poi ha incorniciato la sua giornata con un destro sul primo palo. Ai gol andrebbero anche aggiunti gli 8 assist vincenti che gli permettono di salire anche nella top-5 campionati europei per quanto riguarda i giocatori decisivi in termini di gol e assist: meglio di lui hanno fatto solo Mbappé e Messi.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: QUAGLIARELLA SUPER

Chiudere al primo posto nella classifica marcatori della Serie A è l’obiettivo di Fabio Quagliarella, che però deve fare attenzione agli inseguitori. Più attardato Arkadiusz Milik, il cui bottino è di 17 reti. Due in più di Caputo dell’Empoli, che ha segnato 15 gol. L’ex Bari ha fatto finora meglio di Ciro Immobile e Petagna, entrambi a quota 14 gol. Mertens e Belotti hanno siglato 13 gol, segui Pavoletti del Cagliari con 12 reti. La classifica dei marcatori della Serie A si è aggiornata nel pomeriggio con la rete di El Sharrawy, il cui gol contro il Genoa gli ha permesso di acciuffare Ilicic dell’Atalanta a quota 11 gol. Sono dieci invece le reti di Icardi, Defrel e Gervinho. Ma la 35esima giornata di Serie A non è ancora conclusa: in campo c’è il Napoli al San Paolo contro il Cagliari, domani invece il Milan affronterà il Bologna e quindi la graduatoria dei cannonieri continuerà a prendere forma.

La classifica marcatori della Serie A:

Quagliarella (Sampdoria): 25 gol

Zapata (Atalanta): 22 gol

Cristiano Ronaldo (Juventus): 21 gol

Piatek (Milan): 21 gol

Milik (Napoli): 17 gol

Caputo (Empoli): 15 gol

Immobile (Lazio): 14 gol

Petagna (Spal): 14 gol

Mertens (Napoli): 13 gol

Belotti (Torino): 13 gol

Pavoletti (Cagliari): 12 gol

Ilicic (Atalanta): 11 gol

El Shaarawy (Roma): 11 gol

Icardi (Inter): 10 gol

Defrel (Sampdoria): 10 gol

Gervinho (Parma): 10 gol



© RIPRODUZIONE RISERVATA