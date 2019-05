Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere, Quagliarella-Ronaldo, che sfida!

La classifica marcatori della Serie A 2018-2019 entra nel suo rush finale, e sarà una volata entusiasmante per il titolo di capocannoniere: sono almeno in quattro a giocarsi il trono dei bomber, il quinto a dirla tutta non è lontanissimo e con quattro partite sopra le righe potrebbe anche farcela. Presentiamo però il cast: nell’ultima giornata Fabio Quagliarella ha staccato la concorrenza segnando il gol numero 23 di una stagione strepitosa, e dunque adesso ha due reti di vantaggio su Krzysztof Piatek e Duvan Zapata che sono rimasti a secco. Questo ha permesso la parziale rimonta di Cristiano Ronaldo, quarto giocatore a toccare quota 20 marcature in questa Serie A; il quinto calciatore di cui parlavamo è Arkadiusz Milik, che si trova a 17 e dunque a -6 da Quagliarella. E’ molto difficile che sia lui a vincere la classifica marcatori, perchè presupporrebbe avere una media superiore al gol a partita e sperare anche che gli altri si fermino quasi in sincrono; staremo a vedere, molto probabilmente la corsa vera sarà quella tra i primi quattro e già Cristiano Ronaldo non parte con grandi favori del pronostico, anche se dobbiamo dire che un attaccante in grado di elevare la sua media realizzativa a vette sconosciute per tutti è proprio lui, e Massimiliano Allegri potrebbe concedergli lo spazio giusto per provarci (anche perchè Paulo Dybala e Mario Mandzukic sono infortunati).

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LE POSIZIONI DI RINCALZO

Continuando a sondare la classifica marcatori di Serie A, notiamo che ci sono altri dieci giocatori in doppia cifra: Francesco Caputo ha finalmente dimostrato di poter essere un bomber importante anche nel massimo campionato e ha segnato 15 gol, anche se probabilmente il suo score non basterà a garantire la salvezza all’Empoli. Ciro Immobile si sta confermando tra le prime posizioni ma ormai non segna da tempo e, da quando è arrivato alla Lazio, questa è sicuramente la stagione più difficile dal punto di vista realizzativo. Immobile è stato agganciato da Andrea Petagna, che mai aveva messo la palla in porta con questa regolarità; a quota 13 gol troviamo Dries Mertens, che domenica scorsa ha raggiunto Diego Armando Maradona come numero di reti in Serie A tra i giocatori del Napoli, e Andrea Belotti che era partito male ma si sta rilanciando, e sta continuando a far vivere un sogno ai suoi tifosi. Completano i giocatori in doppia cifra Leonardo Pavoletti (12), Josip Ilicic (11) che è rimasto in panchina lunedì nella vittoria dell’Atalanta contro l’Udinese, e il trio che si assesta a quota 10 ed è formato da Gervinho, Mauro Icardi e Stephan El Shaarawy: occhi puntati sull’argentino dell’Inter, per vedere se in queste ultime giornate riuscirà a rimpinguare il suo bottino.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

23 gol: Fabio Quagliarella (Sampdoria)

21 gol: Krzysztof Piatek (Milan), Duvan Zapata (Atalanta)

20 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

17 gol: Arkadiusz Milik (Napoli)

15 gol: Francesco Caputo (Empoli)

14 gol: Ciro Immobile (Lazio), Andrea Petagna (Spal)

13 gol: Andrea Belotti (Torino), Dries Mertens (Napoli)

12 gol: Leonardo Pavoletti (Cagliari)

11 gol: Josip Ilicic (Atalanta)

10 gol: Gervinho (Parma), Mauro Icardi (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma)



© RIPRODUZIONE RISERVATA