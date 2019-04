Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Zapata e Piatek insidiano Quagliarella

La classifica marcatori di Serie A con la quale si entra nella 34^ giornata vede al comando Fabio Quagliarella: l’attaccante della Sampdoria è il capocannoniere del campionato con 22 gol, e ha cinque giornate per incrementare il proprio bottino e soprattutto diventare ufficialmente il bomber per la stagione 2018-2019. Non sarà un traguardo semplice, perchè alle sue spalle la concorrenza non è poca: ad una sola rete di distanza ci sono infatti Krzysztof Piatek e Duvan Zapata, poi a quota 19 arriva Cristiano Ronaldo tallonato a sua volta da Arkadiusz Milik (17). Diciamo in termini generali che questi giocatori sono quelli che possono giocarsi il primo posto nella classifica marcatori, al netto di qualche exploit; Quagliarella parte naturalmente favorito ma le sorprese possono sempre arrivare, intanto noi possiamo dire che nei tre anticipi del sabato vedremo impegnati anche Francesco Caputo (15 gol), Leonardo Pavoletti (12) e un Mauro Icardi che ha trovato la doppia cifra ma è decisamente indietro rispetto alle stagioni scorse, anche per aver giocato molto meno del solito.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: QUAGLIARELLA SI DIFENDE?

Analizzando meglio la classifica marcatori di Serie A, scopriamo che Quagliarella è anche il giocatore ad aver segnato più rigori: sono 7 per l’attaccante della Sampdoria, che in questa speciale graduatoria precede la coppia Cristiano Ronaldo-Andrea Petagna (5 a testa), cosa che ovviamente lo favorisce rispetto ad alcuni colleghi che sul dischetto non vanno. Milik e Pavoletti in questo senso non hanno ancora calciato un rigore in questo campionato, mentre Piatek ha smesso di farlo quando si è trasferito al Milan; naturalmente essere i rigoristi della propria squadra aiuta ad incrementare il bottino anche se naturalmente le massime punizioni vanno sempre realizzate. Ne è un esempio Rodrigo De Paul, che ha segnato 9 gol quest’anno ma ha sbagliato tre rigori che avrebbero potuto portarlo nella Top Ten. Vedremo ora cosa succederà in questa 34^ giornata di campionato e come cambierà eventualmente la classifica marcatori.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

22 gol: Fabio Quagliarella (Sampdoria)

21 gol: Krysztof Piatek (Milan), Duvan Zapata (Atalanta)

19 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

17 gol: Arkadiusz Milik (Napoli)

15 gol: Francesco Caputo (Empoli)

14 gol: Ciro Immobile (Lazio), Andrea Petagna (Spal)

12 gol: Andrea Belotti (Torino), Dries Mertens (Napoli), Leonardo Pavoletti (Cagliari)

11 gol: Josip Ilicic (Atalanta)

10 gol: Gervinho (Parma), Mauro Icardi (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma)



