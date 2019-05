Classifica Marcatori Serie A/ Quagliarella capocannoniere, Cr7 insegue

Siamo in vista della 37^ giornata e penultimo turno del primo campionato italiano e urge dare un occhio pure alla classifica dei marcatori della Serie A: chi si involerà oggi verso la vittoria della Scarpa d’oro? Ormai le occasioni per mettere a segno gol e scalare le posizioni in graduatoria si assottigliano: mancano infatti appena 180 minuti prima che pure questo trofeo venga assegnato a fine stagione. Intanto il primo candidato alla corsa rimane ancora un a volta Fabio Quagliarella, andato nuovamente in gol pure nella precedente giornata di campionato. Il capocannoniere della Sampdoria come pure del primo campionato italiano ora registra nella classifica dei marcatori della serie A ben 26 gol e di fatto un vantaggio pure consistente su i suoi avversari. Ecco infatti che dal podio sono sempre all’inseguimento Zapata dell’Atalanta che registra 22 reti oltre al duo Cristiano Ronaldo-Piatek che invece che registrano in statistiche 21 a testa.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: DOPO IL PODIO

Se in vetta la lotta per il titolo di capocannoniere del campionato italiano è ormai infuocata in vista della 37^ giornata, ecco che pure nelle retrovie della classifica dei marcatori di Serie A la situazione non è certo più tranquilla. Detto del podio, dove sono Piatek e Ronaldo a contendersi la medaglia di bronzo con 21 reti, alle loro spalle vediamo il polacco del Napoli Milik, che insegue però con 17 reti. Attenzione poi a chi è rimasto a quota 15 gol e quindi Caputo dell’Empoli, Belotti del Torino (autore di una doppietta contro il sassuolo) e pure Petagna, bomber di riferimento per la Spal. A chiudere quindi la top ten della classifica dei marcatori di Serie A troviamo poi Dries Mertens per il Napoli e Ciro Immobile per la Lazio, che rispettivamente hanno segnato a statistica 14 reti, le stesse dell’attaccante di Rolando Maran Pavoletti.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

26 gol: Quagliarella (Sampdoria)

22 gol: Zapata (Atalanta)

21 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus), Piatek (Milan)

17 gol: Milik (Napoli)

15 gol: Caputo (Empoli), Petagna (Spal), Belotti (Torino)

14 gol: Pavoletti (Cagliari), Immobile (Lazio), Mertens (Napoli)



