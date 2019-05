Classifica marcatori Serie A/ Quagliarella capocannoniere in fuga!

La classifica marcatori di Serie A di certo non cambierà nelle sue prime posizioni questa sera, perché nei due posticipi Bologna Parma e Inter Chievo non ci saranno giocatori che possano insidiare il ruolo di capocannoniere che al momento è appannaggio di Fabio Quagliarella. Va anche detto che il gol di ieri pomeriggio, pur inutile per evitare la sconfitta casalinga contro l’Empoli, mette sempre più in posizione di forza l’attaccante della Sampdoria. Quagliarella infatti è salito a quota 26 gol, mentre nessuno dei suoi più immediati inseguitori si è mosso. Secondo posto per Duvan Zapata con 22 gol, a quota 21 la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Piatek, con il polacco del Milan a secco da qualche settimana e CR7 che non è andato oltre un gol in fuorigioco nella sconfitta della Juventus sul campo della Roma. Con due sole giornate ancora da disputare, per Quagliarella quattro gol di margine su Zapata e cinque su Ronaldo-Piatek sono davvero un ottimo bottino.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IL CAPOCANNONIERE

Fabio Quagliarella dunque è il mattatore assoluto della classifica marcatori di Serie A. Alla bella età di 36 anni il bomber della Sampdoria è ad un passo dal traguardo: per il capocannoniere un campionato da sogno, nel quale ha già nettamente migliorato i 19 gol dello scorso torneo che già erano la migliore prestazione della carriera di un Quagliarella che invecchiando sta migliorando sempre di più. Certo, per onestà va detto che aiutano moltissimo i ben nove calci di rigore messi a segno da Fabio, però bisogna segnare anche i tiri dal dischetto. Senza rigori sarebbe capocannoniere Duvan Zapata con 21 gol, seguito da Piatek a 19, poi avremmo Quagliarella e Milik a 17 e Cristiano Ronaldo a quota 16 gol. Anche CR7 dunque è stato molto aiutato dai rigori, ma spicca soprattutto la differenza tra Quagliarella e Milik, perché il gap di nove gol è tutto dovuto dai tiri dagli 11 metri, nessuno per l’attaccante polacco del Napoli e appunto nove per Quagliarella.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

26 gol: Quagliarella (Sampdoria)

22 gol: Zapata (Atalanta)

21 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus), Piatek (Milan)

17 gol: Milik (Napoli)

15 gol: Caputo (Empoli), Petagna (Spal), Belotti (Torino)

14 gol: Pavoletti (Cagliari), Immobile (Lazio), Mertens (Napoli)



