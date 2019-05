Consigli Fantacalcio Serie A/ Chi schierare nel penultimo turno? (37^ giornata)

Con i nostri consigli Fantacalcio di Serie A siamo giunti ad analizzare le partite della 37^ giornata: penultimo turno della stagione e dieci gare che ci accompagneranno lungo questo fine settimana che avrà la sua conclusione, nuovamente, in un Monday Night. Possiamo subito valutare quali giocatori schierare dalle varie partite, per formare la vostra squadra del Fantacalcio: cominciamo dalle gare del sabato, in Udinese Spal sta benissimo Stefano Okaka reduce da una doppietta allo Stirpe, Rodrigo De Paul dovrebbe essere all’ultima alla Dacia Arena – e dunque ci tiene a chiudere in bellezza – in casa estense il nome giusto può essere quello di Jasmin Kurtic, lui pure non troppo certo di restare con l’attuale maglia. Delicatissima Genoa Cagliari: il grande ex Leonardo Pavoletti arriva da due gol consecutivi e sarà protagonista davanti alla Gradinata Nord che lo ha adorato, a rispondergli proverà Gianluca Lapadula che di fatto ne ha preso il posto e attenzione poi a Ivan Radovanovic, che può essere un fattore dalla lunga distanza. Per Sassuolo Roma facciamo il nome di Antonio Mirante, in grande forma tra i pali, e di Stephan El Shaarawy tra le fila giallorosse; Roberto De Zerbi si affida a Jérémie Boga, l’ivoriano cresciuto tanto nel corso della stagione, e per i calci piazzati c’è il difensore turco Merih Demiral.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Spostiamoci dunque, per i consigli Fantacalcio, sulle partite della domenica: nel lunch match Chievo Sampdoria ovviamente Fabio Quagliarella va scelto qualora lo abbiate nella vostra rosa, due partite per un clamoroso traguardo ai 30 gol e comunque per vincere la classifica marcatori. Da valutare Giovanni Di Lorenzo e Rade Krunic (gol e assist per entrambi, con regolarità) in Empoli Torino, dove però brillano anche Andrea Belotti in grande ripresa e Nicolas Nkoulou, la certezza della difesa granata. In Parma Fiorentina ci sono tanti punti di domanda: se Roberto Inglese sta bene, chiaramente bisogna puntare su di lui mentre in casa viola si potrebbe scommettere sul ritorno al gol di Luis Muriel, a secco dal 10 marzo. Per Milan Frosinone è scontato fare il nome degli attaccanti rossoneri – dunque Krzysztof Piatek o Suso – allora attenzione alle prove difensive di Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli e citiamo anche Luca Paganini, esterno ciociaro che sta facendo bene al netto della retrocessione già avvenuta. Juventus Atalanta incanta per la sfida tra Cristiano Ronaldo e Duvan Zapata, ma noi scommettiamo sul ritorno al gol di Paulo Dybala e sulla prestazione di Emre Can. Qualunque giocatore della Dea oggi vale una maglia da titolare nel vostro Fantacalcio: in particolare vogliamo suggerire per questa giornata Maarten De Roon e Timothy Castagne. Parata di stelle anche in Napoli Inter: mancherà Lorenzo Insigne dunque nuova chance per Amin Younes, Alex Meret potrebbe confermare la bella prova di Ferrara mentre in casa nerazzurra Milan Skriniar rimane una certezza, così come Marcelo Brozovic che torna dalla squalifica con tanta voglia. Infine Lazio Bologna, il Monday Night: sta benissimo Joaquin Correa, Francesco Acerbi dà sicurezza al reparto arretrato ma tra i felsinei occhio a Erick Pulgar, sentenza sui calci piazzati, e Riccardo Orsolini che è in grande spolvero.

