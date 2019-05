Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: chi schierare nella terzultima? (36^ giornata)

Il campionato prosegue, dunque eccoci di nuovo pronti a darvi i nostri consigli Fantacalcio Serie A per le partite in programma nella 36^ giornata, che inizierà oggi con ben tre anticipi di quello che è il terzultimo turno del massimo campionato, dunque anche il Fantacalcio è ormai alla sua “volata” finale. Si comincia con Atalanta Genoa, in cui si dovrà stare attenti ai numerosi squalificati nerazzurri: fra i superstiti, obbligatorio citare Duvan Zapata e magari anche Castagne, per il Grifone mettiamo in copertina Romero, che tra l’altro settimana scorsa ha fatto un favore alla Dea con il gol alla Roma. In Cagliari Lazio è obbligatorio nominare Pavoletti per i sardi, tra i biancocelesti invece proviamo a puntare su Luis Alberto. Fiorentina Milan metterà di fronte squadre che (fatte le debite proporzioni) sono in difficoltà: la speranze è che Chiesa e Suso accendano la lampadina, mentre in difesa citiamo Romagnoli.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Giunti con i consigli Fantacalcio alle partite di domenica, Torino Sassuolo vede in evidenza la difesa granata a partire da Sirigu, ma Berardi potrebbe giocare un brutto scherzo agli uomini di Walter Mazzarri. Frosinone Udinese è ormai decisiva solamente per i friulani, fra i quali citiamo De Paul e Lasagna per dare la caccia alla vittoria, mentre Ciano vorrà salvare l’onore ciociaro. In Sampdoria Empoli spicca il duello d’attacco Quagliarella-Caputo, ma possiamo citare anche prete e Krunic a centrocampo. Spal Napoli vedrà in campo due squadre senza pressioni: potrebbe essere il via libera a un match divertente, allora citiamo Lazzari e Petagna da una parte, Callejon e Mertens dall’altra. In serata il big-match Roma Juventus: El Shaarawy e Cristiano Ronaldo sono in particolare spolvero, potrebbe essere però fondamentale anche il confronto tra Manolas e Chiellini. Infine, i due posticipi del lunedì a partire dal derby emiliano Bologna Parma: Orsolini, Soriano e Palacio meritano una citazione fra i padroni di casa, gli ospiti non possono prescindere da Bruno Alves e Gervinho. In Inter Chievo in evidenza la difesa nerazzurra, anche perché di fronte c’è il fanalino di coda, ma serve una scossa anche davanti (Nainggolan?), mentre l’ex Meggiorini cercherà di mettersi in luce a San Siro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA