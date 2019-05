Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte per la 35^ giornata: chi schierare oggi?

Il campionato prosegue, dunque eccoci di nuovo pronti a darvi i nostri consigli Fantacalcio Serie A per le partite in programma nella 35^ giornata, che inizierà già questa sera con il grande anticipo Juventus Torino – attenzione dunque, cari Fanta-allenatori, dovrete schierare già oggi la vostra formazione. Cominciamo dunque la nostra carrellata sui consigli Fantacalcio proprio dal Derby della Mole: Cristiano Ronaldo insegue il titolo di capocannoniere e dunque vorrà lasciare il segno, di fronte però avrà un Torino in grande forma, nel quale segnaliamo il rientrante Baselli e Belotti. Solamente due partite saranno invece in programma sabato: Chievo Spal vedrà per i gialloblù in evidenza alcuni giovani quali Vignato, i ferraresi però sono ad un passo dalla salvezza e puntano su Lazzari, Kurtic e Petagna. Udinese Inter vedrà Mandragora e De Paul giocatori fondamentali per i friulani a caccia di punti salvezza, ma di fronte un’Inter solida con Handanovic e che vedrà Nainggolan e Perisic a caccia della continuità dopo i gol segnati nelle scorse giornate.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

Giunti con i consigli Fantacalcio alle partite di domenica, Empoli Fiorentina vedrà Krunic e Caputo come giocatori fondamentali per un Empoli a caccia della salvezza, mentre i viola si affideranno a Veretout, Chiesa e Muriel per non cadere ancora più in basso. Il big-match Lazio Atalanta richiede citazioni fra i biancocelesti per Caicedo e il rientrante Luis Alberto, mentre nella splendida Dea nerazzurra stavolta nominiamo De Roon e il Papu Gomez. In Parma Sampdoria Bruno Alves e Gervinho saranno sicuramente due giocatori fondamentali per gli emiliani che devono ancora blindare la salvezza, mentre Quagliarella come sempre sarà il faro dei blucerchiati. In Sassuolo Frosinone citiamo Sensi e Berardi per i padroni di casa, Ciano invece per i ciociari che sono appesi ad un filo. In Genoa Roma citiamo capitan Criscito e azzardiamo Lapadula per il Grifone, mentre i giallorossi nelle ultime giornate hanno ritrovato la solidità e dunque nominiamo Mirante e Manolas. In Napoli Cagliari citiamo Zielinski e Fabian Ruiz, che tra i partenopei potrebbero essere i più desiderosi di fare bene, ma Cragno, Barella e Pavoletti sono le risposte di un Cagliari a trazione italiana. Infine Milan Bologna: la qualità di Paquetà e Suso deve portare i rossoneri fuori dalla crisi, ma i rossoblù sono in grandissima forma e citiamo Orsolini e Sansone come nomi di spicco dei felsinei, in grande salute.

