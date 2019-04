Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 34^ giornata, Brozovic in dubbio

Pur dopo gli impegni nella coppa, il primo campionato italiano torna sotto i riflettori in questo fine settimana per la 34^ giornata, e puntuali come sempre non possono mancare i nostri consigli per il Fantacalcio della Serie A. Andiamo quindi a vedere match per match quali potrebbero essere i giocatori migliori da schierare in questo fine settimana e chi invece è meglio lasciare ancora in panchina in attesa di tempi migliori. In questa 34^ giornata infatti si partirà forte già da sabato con la sfida tra Bologna e Empoli, dove vogliamo fissare la nostra attenzione su Pulgar e Orsolini, andati in gol pochi giorni fa e su cui Mihajlovic punta per ottenere la salvezza. In Roma Cagliari occhi puntati invece su Zaniolo, in netto calo nelle ultime giornate: il giovane asso abbisogna di riposo, mentre paiono rifioriti Dzeko ed El Shaarawy, che possono essere protagonisti all’Olimpico. Per il big match della 34^ giornata tra Inter e Juventus i riflettori sono puntati su Mauro Icardi, particolarmente prolifico quando si tratta della Vecchia signora. In casa nerazzurra occhio però all’acciaccato Brozovic, mentre per i bianconeri il nome da tenere in mente è quello di Cristiano Ronaldo.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A LE PARTITE DI DOMENICA

Proseguendo con i nostro consigli per il fantacalcio di Serie A andiamo a vedere che cosa potrebbe accadere per gli scontri attesi questa domenica nella 34^ giornata. Si comincerà infatti alle 12,30 con la sfida tra Frosinone e Napoli, dove rimane da tenere d’occhio Insigne, in netto calo nelle ultime uscite. Per Chievo-Parma e Spal-Genoa sono ben pochi nomi che si salvano secondo le ultime valutazioni rimediate nel fantacalcio : nota di merito però a parte per l’estense Petagna, che ha appena scritto il record di gol della società biancazzurra nella massima serie del calcio italiano. Da programma alle ore 18,00 sarà poi la volta su Sampdoria Lazio, e qui i nomi da tenere a mente in questo turno sono quelli di Quagliarella e Immobile che di certo vorranno riscattarsi dopo il precedente turno, avaro di emozioni. Ecco poi come gran finale ci sarà il match alle ore 20.30 tra Torino e Milan a cui la squadra di Gattuso arriva dopo il duro impegno in Coppa Italia: qui sono tanti i giocatori che consigliamo, specie dallo spogliatoio granata, da Sirigu a Berenguer fino a Belotti. Per i due posticipo del lunedi Atalanta-Udinese e Fiorentina-Sassuolo ricordiamo che rimarrà ancora a lungo fuori dai giochi il bergamasco Toloi: tra i nomi consigliati ecco invece Zapata e Ilicic per la Dea, Okereke per l’Udinese, il neroverde Berardi e il numero 1 viola Lafont.

