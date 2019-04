COPPA ITALIA TORNA TIM CUP/ Accordo con la Lega: cambio nome per semifinali e finale

La Coppa Italia cambia nome e torna alla “vecchia” denominazione di Tim Cup. Questo il frutto dell’intesa siglata tra Tim, partner storico del calcio italiano, e la Lega Serie A che andrà ad interessare la fase finale del torneo. Secondo l’accordo firmato nelle ultime ore, infatti, la sponsorizzazione riguarderà in particolare le semifinali di ritorno di Coppa Italia che si disputeranno tra domani, martedì 24 aprile 2019, con la sfida di San Siro tra Milan e Lazio, e mercoledì 25 aprile con la gara di ritorno che vedrà opposte Atalanta e Fiorentina. La denominazione di Tim Cup in associazione alla Coppa Italia tornerà a fare capolino anche in vista della finalissima del torneo, che si svolgerà il prossimo mercoledì 15 maggi allo Stadio Olimpico di Roma.

LA COPPA ITALIA CAMBIA NOME

Il ritorno di Tim come “main sponsor” della Coppa Italia rappresenta in ogni caso un colpo di scena importante visti gli ultimi sviluppi sulla vicenda. Come riportato da Calcio e Finanza, infatti, in estate il contratto fra Tim e la Lega Serie A era scaduto, e al colosso delle telecomunicazioni era succeduto Trenitalia con il brand Frecciarossa. Questa intesa, però, era durata soltanto lo spazio di una settimana: il cambio dei vertici aziendali di Ferrovie dello Stato, infatti, aveva portato ad una risoluzione di quel contratto salutata positivamente dal ministro delle Infrastrutture e i Trasporti, Danilo Toninelli. L’esponente M5s aveva dichiarato:”Il nuovo a.d. ha cancellato i 20 milioni di sponsorizzazione di Trenitalia al Calcio. Ora li potremo usare per le tratte dei pendolari. Questo si può chiamare un bel modo di iniziare”. Adesso la nuova svolta di Tim, che torna a legare il suo nome alla Coppa Italia, già denominata TIM Cup dal 1998/99 fino al termine del torneo della passata stagione 2017/18.

