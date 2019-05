CRISTIANO RONALDO INSULTA FLORENZI/ Video, “sei troppo basso per parlare”

Cristiano Ronaldo insulta Florenzi: è questo lo spiacevole episodio verificatosi ieri in campo in un Roma-Juventus deciso proprio dal capitano giallorosso con un gol. Il portoghese ha infatti rivolto al terzino romanista delle parole poco simpatiche legate alla sua altezza non propriamente da gigante, volendo usare un eufemismo:”Sei troppo basso per parlare!”, ha detto CR7. Quest’offesa è frutto di un battibecco nato in campo tra i due quando i bianconeri, con Edin Dzeko a terra infortunato, hanno continuato a giocare. La reazione di Florenzi è stata veemente, come quella di un capitano inferocito per la mancanza di rispetto tra colleghi. Proprio questa richiesta di spiegazioni, però, non è andata giù al fenomeno portoghese, che con chiari gesti ha lasciato intendere a Florenzi che lui non aveva diritto di parlare: era troppo basso per pretendere di farlo.

CRISTIANO RONALDO INSULTA FLORENZI

Gli animi a quel punto si sono surriscaldati parecchio, con Cristiano Ronaldo sorridente mentre i compagni di squadra della Roma intenti a tentare di placare la furia di Florenzi. Tra i due la situazione sembrava essere ritornata alla normalità, dal momento che era andato in scena anche un abbraccio in campo. Sollecitato però in mixed zone dopo la partita, Florenzi ha lasciato intendere di non avere affatto apprezzato le parole dell’avversario. Queste le sue parole ai microfoni di Roma Tv:”Le parole di Ronaldo? Lasciamo stare quello che è successo in campo. Noi abbiamo buttato due volte fuori la palla per un loro infortunio, lui invece l’ha giocata. Forse essendo il pallone d’oro pensa di avere il diritto di fare quello che ha fatto“. Cristiano Ronaldo deciderà di rispondere ed eventualmente di chiedere scusa?





