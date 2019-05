DANIELE DE ROSSI LASCIA LA ROMA/ “Ultima contro il Parma”. Ma continuerà a giocare

Daniele De Rossi lascia la Roma: ora è ufficiale. Un annuncio che arriva se non come un fulmine a ciel sereno, quanto meno all’improvviso, inatteso nei tempi:”AS Roma rende noto che la carriera in giallorosso di Daniele De Rossi giungerà a conclusione al termine di questa stagione”. Queste le parole apparse poco fa sul portale della società capitolina, che in un lungo comunicato ha precisato:”De Rossi non si ritirerà dal calcio giocato. All’età di 35 anni, ha intenzione di intraprendere una nuova avventura lontano dalla Roma”. Il presidente Pallotta ha commentato:”Per 18 anni, Daniele è stato il cuore pulsante dell’AS Roma. Ha sempre incarnato il tifoso romanista sul campo con orgoglio, affermandosi come uno dei migliori centrocampisti d’Europa, a partire dal suo debutto nel 2001 fino a quando ha assunto la responsabilità della fascia da capitano. Ci commuoveremo tutti quando, contro il Parma, indosserà per l’ultima volta la maglia giallorossa e rispettiamo la decisione di proseguire la sua carriera da calciatore, anche se, a quasi 36 anni, sarà lontano da Roma. A nome di tutta la Società voglio ringraziare Daniele per lo straordinario impegno profuso per il Club. Le porte della Roma per lui rimarranno sempre aperte con un nuovo ruolo in qualsiasi momento deciderà di tornare”.

DANIELE DE ROSSI LASCIA LA ROMA

Negli ultimi giorni si era fatta strada l’ipotesi di un Daniele De Rossi che a fine stagione avrebbe potuto appendere gli scarpini al chiodo per tentare la carriera da allenatore proprio della sua Roma. In attesa di prendere il patentino e di poter esercitare il ruolo a tutti gli effetti, si era ipotizzato un binomio con Claudio Ranieri, con quest’ultimo nel ruolo di “chioccia” di quello che per anni è stato ribattezzato “capitan Futuro”. Un’ipotesi naufragata dal momento che De Rossi si sente ancora un calciatore e continuerà a giocare, con ogni probabilità all’estero per non “macchiare” la sua storia romanista, avendo già in passato rifiutato offerte allettanti da club italiani al culmine della propria carriera. D’altronde già un paio d’anni fa, intervistato da Giuseppe De Bellis per Rivista Undici, De Rossi non aveva nascosto il suo desiderio di provare l’esperienza di un altro calcio:”Non ho vissuto l’atmosfera di un altro Paese sia dentro gli stadi sia fuori dagli stadi. Mi sarebbe piaciuto vedere come si vive da un’altra parte”. Forse ora avrà modo di farlo. Ma non chiedete ai tifosi della Roma di essere felici per lui. Dopo Francesco Totti è un altro pezzo di cuore che se ne va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA