DAZN, PROBLEMI DURANTE INTER-JUVENTUS/ Streaming video non carica: ira sui social

I timori della vigilia di molti utenti DAZN sono stati purtroppo confermati: la visione di Inter-Juventus sulla piattaforma di streaming che si è assicurata il diritto di trasmettere tra le altre cose anche l’anticipo serale del sabato del campionato italiano sta infatti risultando questa sera più complicata del previsto. Tante, evidentemente troppe le difficoltà di caricamento riscontrate dallo streaming che in più di un’occasione si è letteralmente bloccato. In molti hanno pensato ad un problema localizzato sulla propria connessione di rete e hanno perciò tentato i classici rimedi “alla buona” tentando di fare logout e subito dopo un nuovo accesso su DAZN. Il problema però era diffuso su larga scala ed è dovuto con ogni probabilità all’alto traffico di utenti riversatisi sulla piattaforma russa per gustarsi questo big match tra Inter e Juventus.

DAZN, IRA SUI SOCIAL

Inutile dire che la rabbia dei clienti DAZN che pagano un canone di 9,99€ al mese per non rinunciare a nessuna partita di campionato si sia sfogata soprattutto sui social, consueta cassa di risonanza dei problemi grandi e piccoli della nostra quotidianità. Decine e decine di foto riportanti il messaggio di errore della piattaforma di streaming sono apparsi su Twitter:”Al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto”. Ed è proprio sui social, come dicevamo, che ironia e irritazione si sono mescolati come spesso capita su Twitter:”Siamo a maggio è #DAZN rimane un servizio scandaloso. La squadra piu costante del 2018-2019. Speriamo sia l’ultimo anno”. Oppure:”Complimenti la si vede benissimo! Chiudete questa pagliacciata di canale!!!#DAZN”. Insomma, il messaggio è chiaro: DAZN replicherà?

