De Rossi al Napoli?/ De Laurentiis “Lo prenderei subito. Ma la Roma è stata venduta?”

La decisione della Roma di non rinnovare il contratto a Daniele De Rossi sta facendo discutere. Sull’argomento si è espresso anche Aurelio De Laurentiis, stuzzicato dall’ipotesi di portare il centrocampista a Napoli. Intercettato durante la Race for the Cure, il patron partenopeo ha commentato la vicenda, cogliendo l’occasione anche per lanciare una frecciata al club giallorosso, tirandone in ballo il futuro. «De Rossi lo prenderei subito, non è questo il problema. Anche con i problemi fisici che potrebbe avere o con i problemi anagrafici, De Rossi è un uomo di sport», ha esordito De Laurentiis. Inoltre, si è detto convinto che il centrocampista della Roma troverà facilmente al termine della stagione il club con cui proseguire la sua carriera. «Sono sicuro che troverà una sua strada e sarà ancora vincente come lo è stato per tutta la sua vita, la sua vita è il calcio ed è giusto che il calcio non lo abbandoni».

DE ROSSI, DE LAURENTIIS E LA ROMA “È STATA VENDUTA?”

Ma come vi abbiamo anticipato, non è mancata una frecciata alla Roma. Non è la prima del resto da quando il patron americano James Pallotta ha preso in mano le redini del club capitolino. «Come è sembrata questa scelta? È sembrato un giallo», ha spiegato Aurelio De Laurentiis a margine della Racing for the Cure. «Mi sono detto: “Non è che hanno già venduto la Roma e nell’impegno di vendita c’è anche un cleaning dal passato?”. Lo trovo uno sbaglio di tempi pazzesco». Non manca un riferimento cinematografico alla vicenda: per De Laurentiis è come quando un attore sbaglia i tempi e recita male. «Se rimanesse la stessa proprietà diventerebbe una parte recitata male, perché bisognava aspettare la fine del campionato e in maniera riservata trovare una soluzione», ha aggiunto il presidente del Napoli. Ora però la domanda sorge in maniera spontanea: farà un’offerta a De Rossi al termine della stagione?

