De Rossi, conferenza stampa addio alla Roma/ Diretta streaming video: l’annuncio

Daniele De Rossi annuncia l’addio alla Roma: alle ore 12:45 di martedì 14 maggio il centrocampista giallorosso terrà una conferenza stampa a Trigoria, nella quale ufficializzerà la fine dell’avventura con la maglia giallorossa. Una storia durata oltre 18 anni: era il 2000 quando un giovanissimo De Rossi arrivava alla Roma dopo aver iniziato nell’Ostia Mare. Da lì è stato un tripudio: una sola maglia nonostante le offerte che sono pervenute, tanto che il suo soprannome è sempre stato quello di Capitan Futuro, perchè era noto che dopo Francesco Totti sarebbe stato lui a guidare la squadra. A dire il vero lo ha fatto per sole due stagioni, che per di più sono state travagliate: dal 2017 de Rossi ha giocato un totale di 54 partite, ma tante di queste sono state spezzoni con una lunga serie di interruzioni per infortunio. La sua ultima partita sarà quella contro il Parma: quasi un segno del destino, perchè 18 anni fa furono proprio i ducali a “consegnare” lo scudetto alla Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA

La diretta tv della conferenza stampa di De Rossi sarà trasmessa su Roma Tv, salvo variazioni di palinsesto: solo gli abbonati alla televisione satellitare dunque potranno avvalersi di questo canale, e in alternativa potranno seguire tutti gli aggiornamenti che arriveranno da Sky Sport 24 che seguirà integralmente l’evento, con approfondimenti da studio. Ci sarà dunque la possibilità di seguire la conferenza stampa anche in diretta streaming video, attivando su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

CONFERENZA STAMPA DE ROSSI: ADDIO ALLA ROMA

La conferenza stampa con cui Daniele De Rossi lascerà la Roma potrebbe anche rivelarci qualcosa sul futuro: sappiamo già infatti che il centrocampista non lascerà il calcio, tanto che la società ha già comunicato di aver preso atto della sua decisione. E’ stata proprio l’Associazione Calcio Roma a rivelare i piani di Capitan Futuro: un annuncio sui social nel quale ha fatto sapere come la partita contro il Parma sarebbe stata l’ultima del calciatore. A questo punto va capito quello che De Rossi sceglierà: sostanzialmente esclusa la possibilità che resti in Italia (impossibile per i suoi trascorsi e la sua fede), le opzioni contemplate portano tutte all’estero e in particolare alla MLS, il campionato degli Stati Uniti dove già Andrea Pirlo e Sebastian Giovinco erano emigrati, e insieme a lui campioni del calibro di Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, David Beckham, David Villa e altri.



