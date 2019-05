Diretta Ajax Tottenham/ Streaming video Rai: risultato incerto (Champions League)

Ajax Tottenham sarà diretta dall’arbitro Brych: alle ore 21:00 di mercoledì 8 maggio la Johan Cruijff Arena ospita la semifinale di ritorno della Champions League 2018-2019. I Lancieri sono a 90 minuti dal sogno: tornare a giocare la finale di questo torneo dopo 23 anni. Un traguardo che sembrava impensabile anche solo dopo la fase a gironi, ma che sta diventando realtà grazie a prestazioni superbe e al successo ottenuto a Londra otto giorni fa. Basta un pareggio per rendere concreto il traguardo, e per non “sprecare” una corsa che ha visto la squadra di Erik Ten Hag andare a vincere sui campi di Real Madrid e Juventus prima di farlo appunto contro gli Spurs. Imbattuto in trasferta per tutta la Champions League, l’Ajax per la prima volta nella fase ad eliminazione diretta parte con un risultato favorevole: dovrà giocare un tipo di partita differente ma ha tutte le carte in regola per farlo, contro un Tottenham che sabato ha perso la terza partita consecutiva in Premier League (sempre per 0-1) e deve ancora guadagnare quel punto che gli permetterà di tornare a giocare in Champions, a meno che ovviamente non vinca il titolo europeo. Vedremo allora come procederanno le cose ad Amsterdam; aspettando la diretta di Ajax Tottenham noi possiamo dare uno sguardo alle possibili scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Tottenham verrà trasmessa su Rai Uno, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: naturalmente ci sarà la possibilità di seguire la semifinale di Champions League anche sul sito www.raiplay.it, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Per quanto riguarda i clienti Sky, potranno seguire la sfida su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Football (203) e anche in questo caso ci sarà l’opzione della diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go sui dispositivi appositi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI AJAX TOTTENHAM

Naturalmente anche in Ajax Tottenham non cambiano le scelte di Ten Hag: spazio ai soliti, con Mazraoui recuperato e dunque regolarmente a destra in una difesa che prevede De Ligt e Daley Blind davanti a Onana, con Tagliafico a sinistra. In mezzo al campo Frenkie De Jong agirà come regista e avrà al suo fianco qualità e intensità portate da Schone, davanti a loro il solito lavoro di Van De Beek che sarà una mezzala mascherata da trequartista, andando a giocare a supporto del falso centravanti Tadic che sarà schierato al centro di una linea completata da Ziyech e David Neres. Nel Tottenham torna Son Heung-Min: a questo punto Mauricio Pochettino dovrebbe tornare al 4-2-3-1 con il sudcoreano da prima punta, alle sue spalle Lucas Moura e Eriksen sugli esterni con Dele Alli ad agire da trequartista. In mediana il tecnico argentino dovrebbe puntare su Eric Dier, come playmaker, e Moussa Sissoko che appare favorito su Wanyama (mentre Winks è ai box); ballottaggio tra Alderweireld, Vertonghen e Davinson Sanchez per le due maglie a protezione di Lloris, sugli esterni giocheranno Trippier e Danny Rose.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Ajax Tottenham le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano nei Lancieri la squadra favorita: il valore posto sul segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale infatti 2,10 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto, mentre siamo a 3,30 volte la puntata per il segno 2 che identifica il successo esterno degli Spurs. Il pareggio, risultato che manderebbe l’Ajax in finale, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,75 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.



