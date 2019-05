Diretta AlbinoLeffe Vicenza/ Streaming video e tv: conta per i veneti (Serie C)

AlbinoLeffe Vicenza, diretta dall’arbitro Mario Davide Arace della sezione Aia di Lugo di Romagna, si giocherà allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 maggio 2019. Il match è valido per la trentottesima e ultima giornata del girone B di Serie C e, classifica alla mano, possiamo dire che AlbinoLeffe Vicenza sarà importante soprattutto per gli ospiti veneti. Infatti i padroni di casa bergamaschi settimana scorsa hanno conquistato una fondamentale vittoria sul campo della Virtus Verona, un passo avanti fondamentale verso la salvezza evitando pure l’incognita playout, dunque è soprattutto il Vicenza ad avere un obiettivo tangibile, che nel caso dei veneti è definire la loro esatta posizione nella griglia dei playoff. Con la vittoria contro il Fano di domenica scorsa adesso il Vicenza è ottavo con 48 punti, ma rischia ancora di finire nono oppure decimo – comunque la qualificazione ai playoff è certa, resta solo da definire chi sarà l’avversario al primo turno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di AlbinoLeffe Vicenza; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE VICENZA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per AlbinoLeffe Vicenza. Modulo 3-5-2 per i bergamaschi di Michele Marcolini: Riva, Gavazzi e Mondonico nella difesa a tre davanti al portiere Mondonico, nel folto centrocampo a cinque invece i titolari dell’AlbinoLeffe potrebbero essere da destra a sinistra Gelli, Mandelli, Romizi, Genevier e Gonzi, infine un attacco in emergenza con tanti assenti, che dovrebbe vedere titolari Giorgione e Sibilli. Quanto al Vicenza, l’allenatore Giovanni Colella dovrebbe proporre il seguente 4-3-1-2: Grandi in porta, Salviato terzino destro, Mantovani e Bizzotto difensori centrali e Stevanin a sinistra; in mediana il terzetto formato da Bianchi, Cinelli e Laurenti, infine Curcio trequartista alle spalle dei due attaccanti Giacomelli e Guerra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA