Diretta Albissola Lucchese/ Streaming video e tv: sfida per la salvezza (Serie C)

Albissola Lucchese, che sarà diretta dal signor Giovanni Ayroldi e si gioca sabato 27 aprile alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019. Vero e proprio scontro salvezza quello che si gioca al Comunale di Chiavari, anche il secondo consecutivo per l’Albissola che, dopo aver pareggiato contro il Cuneo, mantiene 2 punti di vantaggio sui piemontesi e 4 sulla stessa Lucchese, reduce da un ko subito in extremis contro il Piacenza in una partita che i rossoneri stavano vincendo. Per i liguri dunque sfida cruciale: una vittoria garantirebbe di fatto la salvezza nel primo campionato tra i professionisti nella storia della squadra, mentre la Lucchese rischierebbe di giocare play off “virtuali” contro il Cuneo, visto che le vicissitudini societarie di entrambi i club potrebbero metter fuori gioco le due squadre ultime nel raggruppamento.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Albissola Lucchese non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul satellite né sul digitale terrestre. La partita si potrà vedere in esclusiva con un abbonamento a elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito o sull’app.

PROBABILI FORMAZIONI ALBISSOLA-LUCCHESE

Presentiamo adesso le probabili formazioni di Albissola Lucchese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Comunale di Chiavari. Padroni di casa in campo con il 4-4-1-1 impostato dall’allenatore Lavezzini, schierati con Albertoni; Oliana, Nossa, Rossini, Mahrous; Raja, Moretti, Sibilia, Russo; Oukhadda; Martignago. Risponderà la Lucchese allenata da Favarin con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Falcone; Lombardo, Gabbia, Martinelli, Favale; De Vito, Zanini, Mauri; Bernardini; Bortolussi, Sorrentino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorita l’Albissola per la vittoria interna contro la Lucchese. Vittoria in casa quotata 1.90 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.20 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 4.10 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 2.20 per l’over 2.5 e di 1.55 per l’under 2.5 proposta da Bwin.





