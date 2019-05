Diretta Alessandria Albissola/ Streaming video e tv: i grigi ci credono! (Serie C)

Alessandria Albissola, diretta dal signor Valerio Maranesi e in calendario sabato 4 maggio alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. L’ultima vittoria dei grigi in casa del Pontedera, con la quale è arrivato un potenzialmente decisivo vantaggio nella doppia sfida diretta, ha lasciato aperto un piccolo barlume di speranza di qualificazione ai play off per la formazione piemontese. In caso di vittoria contro l’Albissola – che nell’ultima giornata ha festeggiato la matematica salvezza alla sua prima stagione tra i professionisti archiviando un obiettivo che non era per nulla scontato all’inizio del campionato – e ovviamente di sconfitta di Pontedera a Lucca, l’Alessandria aggancerebbe in extremis gli spareggi per la Serie B. Difficile, ma l’ultimo tentativo sarà comunque portato avanti.

La diretta tv di Alessandria Albissola non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Moccagatta di Alessandria, come quasi tutti i match di Serie C, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma elevensports.it e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

Le probabili formazioni di Alessandria Albissola, match che andrà in scena presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. I padroni di casa, schierati dal tecnico Colombo con un 3-5-2, giocheranno con Cucchietti; Prestia, Gazzi, Agostinone; Sartore, Maltese, Gatto, Chiarello, Panizzi; Santini, De Luca. Risponderà con un 4-3-3 l’Albissola allenata da Lavezzini, schierato con Albertoni; Calcagno, Rossini, Oliana, Oprut, Balestrero, Moretti, Oukhadda; Cais, Silenzi, Cisco.

Favori del pronostico concessi all’Alessandria nella sfida interna contro l’Albissola. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 1.40, il pareggio viene quotato 3.50 da Eurobet mentre William Hill propone a 5.80 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 2.15 e 1.65.



