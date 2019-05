Diretta Alvarez Jacobs/ Boxe streaming video Dazn: sfida assegna Mondiale pesi medi

Questa notte andrà in scena in diretta la sfida tra Saul Canelo Alvarez e Daniel Jacobs, uno dei match di boxe più attesi di sempre. Il pluricampione messicano affronterà il detentore del titolo IBF dei pesi medi. I due hanno promesso “guerra” sul ring, visto che in palio c’è l’unificazione dei titoli dei pesi medi. Il match assegna il Mondiale dei pesi medi. Difficile fare un pronostico sull’esito finale dell’incontro, di sicuro c’è che alla T-Mobile Arena di Las Vegas ci sarà grande spettacolo per i tantissimi sostenitori accorsi. La tensione comunque è già alle stelle: è stata sfiorata la rissa prima del match tra Saul Canelo Alvarez e Daniel Jacobs. Quando si sono trovati vicini alla bilancia, sono volate subito parole grosse. I due “clan” si sono sfiorati, ma ci sono stati blocchi per evitare che la cerimonia degenerasse. Sembrava esserci calma tra i due, ma evidentemente era solo apparente, visto che qualcosa è cambiato. Con queste premesse, e tenendo conto della storia dei due pugili, quello di oggi sarà uno dei match più intensi della storia della boxe.

BOXE, ALVAREZ CONTRO JACOBS

Saul Canelo Alvarez, 28 anni, vanta un record di 51-1-2 con 35 knockouts. È reduce dalla sfida di dicembre in cui ha sconfitto in tre round il britannico Rocky Fielding per la corona dei supermedia Wba. Alvarez è stato sconfitto una sola volta da Floyd Mayweather Jr., ma il messicano non era probabilmente pronto al cospetto di un campione di quel valore. Ora è salito di categoria e ha sfidato due volte Gennady Golovkin, con un pari e una vittoria. Daniel Jacobs, 32 anni, invece ha un record di 35-2 con 29 ko. Inoltre, è al terzo match consecutivo vinto ai punti dopo la sconfitta discussa ai punti contro il kazako Gennady Golovkin nel 2017. Ma nella sfida con Alvarez viene dato sfavorito 1-4, lui che a 32 anni e dopo il tumore ha la grande chance di essere al centro di una sfida mondiale così attesa. Ma sarà un incontro molto complicato, in particolare nei primi round, perché Jacobs sa come muoversi sul ring. Inoltre ha una certa prevalenza fisica, da medio naturale. Alvarez dovrà adattarsi alla boxe del suo avversario per imporre la sua.

DIRETTA STREAMING VIDEO SU DAZN

Canelo Alvarez e Daniel Jacobs si affrontano sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas per il Mondiale WBA, WBC, IBF dei pesi medi. Si tratta di uno degli incontri di pugilato più attesi dell’intera stagione. La sfida si terrà nella mattinata di domenica 5 maggio. A tal proposito ricordiamo che a Las Vegas, per il fuso orario, ci sono nove ore in meno. Il combattimento potrà essere seguito in diretta streaming su Dazn dall’1.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA