Diretta Arezzo Gozzano/ Streaming video e tv: pochi gli obiettivi rimasti (Serie C)

Arezzo Gozzano sarà diretta dal signor Daniele Perenzoni, si gioca sabato 27 aprile alle ore 16.30 e sarà una sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019. L’ultimo ko contro l’Entella ha assestato l’Arezzo al settimo posto in classifica, ormai sicuro dai play off ma forse incapace di agguantare le posizioni nobili della classifica, con Pro Vercelli e Pisa ormai staccate al terzo e al quarto posto e dunque due turni nei quali i toscani si prepareranno ad affrontare una post season che potrebbe portare alla promozione in Serie B. Quello in casa contro la Juventus U23 è stato invece il terzo ko di fila per il Gozzano, che si trova comunque ad essere già comodamente salvo in una storica prima stagione tra i professionisti: obiettivo portato a casa dalla matricola allenata da Antonio Soda, che fino a poche settimane fa è anche stato in corsa per i playoff nobilitando ancor più il proprio campionato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Arezzo Gozzano non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul satellite né sul digitale terrestre. La partita si potrà vedere in esclusiva con un abbonamento a elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito o sull’app.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO GOZZANO

Le probabili formazioni di Arezzo Gozzano, sfida che andrà in scena presso lo stadio Città di Arezzo. Padroni di casa in campo con il 3-5-2 impostato dall’allenatore Dal Canto, schierati con Pelagotti; Pelagatti, Burzigotti, Pinto; Zappella, Serrotti, Foglia, Buglio, Sala; Brunori, Cutolo. Risponderà il Gozzano allenato da Soda con un 3-5-2 e questo undici titolare: Casadei; Mané, Gigli, Emiliano; Petris, Tumminelli, Graziano, Messias, Evans; Rolando, Libertazzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorito l’Arezzo per la vittoria interna contro il Gozzano. Vittoria in casa quotata 1.90 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.20 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 4.20 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 2.20 per l’over 2.5 e di 1.60 per l’under 2.5 proposta da Bwin.





