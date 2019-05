Diretta Arsenal Valencia/ Streaming video e tv: Gunners favoriti (Europa League)

Valencia Arsenal, partita diretta dall’arbitro Turpin, è la semifinale di ritorno di Europa League 2018-2019: giovedì 9 maggio, alle ore 21:00, il Mestalla sarà teatro di una sfida che riparte dal 3-1 con cui i Gunners, in rimonta, si sono imposti all’andata. Il gol di Aubameyang arrivato al 90’ potrebbe essere determinante: il Valencia infatti sarà chiamato a vincere almeno 2-0 per qualificarsi alla finale. Unai Emery, che questo trofeo tre volte consecutive con il Siviglia, spera però che la sua squadra replichi la partita di Napoli, nella quale ha saputo controllare la situazione trovando un gol nel primo tempo con il quale è poi riuscito a gestire senza troppi patemi; da vedere però quale sarà l’atteggiamento del Valencia, che sicuramente sarà combattivo. Entrambe le formazioni in campo questa sera hanno perso la possibilità del quarto posto nel rispettivo campionato: significa che per tornare a giocare in Champions League puntano tutto sulla vittoria dell’Europa League. Andiamo dunque a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la sfida del Mestalla, leggendone le probabili formazioni mentre aspettiamo il calcio d’inizio nella diretta di Valencia Arsenal.

La diretta tv di Valencia Arsenal sarà disponibile per i soli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è infatti su Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 253, e tutti i clienti potranno seguire la semifinale di ritorno di Europa League anche in diretta streaming video, sfruttando come sempre l’applicazione Sky Go che, senza costi aggiuntivi, permetterà di assistere alle immagini in mobilità tramite apparecchi come PC, tablet e smartphone.

Studiamo allora le probabili formazioni di Valencia Arsenal: Marcelino dovrebbe tornare al 4-4-2 affiancando Rodrigo a Gameiro, con Gonçalo Guedes che torna sulla linea dei centrocampisti e Soler dall’altra parte, cioè a destra. In mezzo si rivede l’ex Coquelin che era squalificato: il francese farà coppia con Dani Parejo nel settore nevralgico del campo, mentre in difesa i ballottaggi sono quello tra Piccini e Roncaglia a destra a quello tra Gabriel Paulista (altro ex) e Garay al centro, ad affiancare Diakhaby davanti a Neto. Il terzino sinistro sarà Gayà; Unai Emery dovrebbe confermare il 3-4-1-2 con Ozil in appoggio a Aubameyang e Lacazette, in alternativa il gabonese giocherà alle spalle del francese e potrebbe cambiare qualcosa in mezzo, dove Torreira contende la maglia a uno tra Granit Xhaka e Guendouzi. I due esterni, schierati qualche passo più avanti rispetto alla difesa, ancora una volta saranno Maitland-Niles e Kolasinac: in difesa comanda capitan Koscielny che sarà affiancato da Papastathopoulos e Mustafi, per Petr Cech in caso di eliminazione sarà questa l’ultima partita internazionale della carriera.

Per scommettere su Valencia Arsenal avete a disposizione, tra le altre, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per il successo interno dei pipistrelli vale 1,87 volte la somma giocata e ne fa i favoriti, visto che l’ipotesi della vittoria dei Gunners – regolata dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,90 volte quanto messo sul piatto. Siamo ad un valore di 3,85 volte la puntata per il pareggio, eventualità per la quale dovrete scommettere sul segno X.



