Diretta Arsenal Valencia/ Streaming video e tv: Gunners favoriti? (Europa League)

Arsenal Valencia, partita che sarà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin, si gioca giovedì 2 maggio alle ore 21.00 e sarà una sfida valevole per le semifinali d’andata di Europa League 2018-2019. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento reduci da pesanti delusioni nelle rispettive corse in campionato alla qualificazione in Champions League. Perdendo nettamente in casa del Leicester, i Gunners si ritrovano ad inseguire il Chelsea ma hanno la possibilità di giocare per il secondo anno consecutivo la semifinale di Europa League, dopo aver eliminato il Napoli con un 3-0 complessivo che ha lasciato poco spazio all’immaginazione. Con il clamoroso ko interno contro l’Eibar, gli spagnoli non sono riusciti a tenere il passo e ad approfittare delle sconfitte di Getafe e Siviglia; anche qui però la grande possibilità di andare in Champions League passa attraverso questo torneo, nel quale i pipistrelli hanno superato indenni e in maniera netta il doppio derby contro il Villarreal. La vittoria dell’Europa League diventa dunque fondamentale per Arsenal e Valencia per essere ai nastri di partenza dell’Europa dei grandi nella prossima stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Valencia sarà prevista in esclusiva collegandosi sul canale numero 201 di Sky, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno vedere anche la diretta streaming video sul sito skygo.sky.it e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL VALENCIA

Ecco un breve excursus sulle scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Arsenal Valencia, match che andrà in scena presso l’Emirates Stadium di Londra. I padroni di casa, schierati dal tecnico Emery con un 3-4-1-2, giocheranno con Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolosinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.. Risponderà con un 4-4-2 il Valencia allenato da Marcelino con Neto; Wass, Garay, Paulista, Gaya; Soler, Coqelin, Parejo, Guedes; Gameiro, Rodrigo.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi all’Arsenal nella sfida interna contro il Valencia. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 1.85, il pareggio viene quotato 3.40 da Eurobet mentre William Hill propone a 4.15 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 1.85 e 1.90.



