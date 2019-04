Diretta Arzachena Pistoiese/ Streaming video e tv: squadre già salve (Serie C)

Arzachena Pistoiese, diretta dal signor Francesco Cosso e in programma sabato 27 aprile alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019. Con 8 punti di vantaggio ormai accumulati sul Cuneo, i sardi possono dire di aver portato a compimento il difficile cammino che porta alla salvezza e dunque hanno vissuto in maniera indolore le ultime due sconfitte casalinghe, maturate contro due grandi avversarie come Piacenza e Pisa. Lo stesso vale per gli orange che pure precedono nella classifica del girone A l’Arzachena di una sola lunghezza; nell’ultima giornata i toscani hanno perso contro la Pro Vercelli una partita che, per come si era messa, avrebbero anche potuto vincere. Tanti alti e bassi nella stagione delle due formazioni che hanno però puntato a mantenere qualità e quantità in campo anche nei momenti più difficili: questo scontro diretto servirà soprattutto a sancire la matematica salvezza per due formazioni che puntavano essenzialmente, già a inizio stagione, alla permanenza tra i professionisti.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Arzachena Pistoiese non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul satellite né sul digitale terrestre. La partita si potrà vedere in esclusiva con un abbonamento a elevensports.it in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito o sull’app.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA PISTOIESE

Le probabili formazioni di Arzachena Pistoiese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Biagio Pirina di Arzachena. Padroni di casa in campo con il 4-3-1-2 impostato dall’allenatore Giorico, schierati con Ruzittu; Arboleda, Baldan, Moi, La Rosa; Bonacquisti, Casini, Porcheddu; Gatto; Cecconi, Sanna. Risponderà la Pistoiese allenata da Asta con un 3-5-2 e questo undici titolare: Pagnini; El Kaouakibi, Terigi, Ceccarelli; Regoli, Luperini, Vitiello, Petermann, Cagnano; Fanucchi, Momentè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorita l’Arzachena per la vittoria interna contro la Pistoiese. Vittoria in casa quotata 2.20 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.30 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 3.60 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 2.30 per l’over 2.5 e di 1.45 per l’under 2.5 proposta da Bwin.





© RIPRODUZIONE RISERVATA