Diretta Ascoli Palermo/ Streaming video DAZN: ultime speranze rosanero (Serie B)

Ascoli Palermo, partita diretta dal signor Francesco Fourneau, va in scena sabato 4 maggio alle ore 15.00 e sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Potrebbe essere l’ultima chiamata per i rosanero in una corsa alla Serie A che si è estremamente complicata, ma le notizie degli ultimi giorni su bilanci e iscrizioni irregolari e crisi societaria che non ha fine potrebbe vanificare gli sforzi della squadra in campo; parlando delle vicende sul rettangolo verde, dopo il pareggio interno contro lo Spezia bisogna per forza vincere al Del Duca per andare all’ultimo turno con un punto da recuperare al Lecce – che oggi riposa – e poi sperare nel miracolo. L’Ascoli è invece a un passo da una salvezza diretta che riscatterebbe le sofferenze delle ultime stagioni, ma la formazione marchigiana avrebbe potuto coltivare sogni di playoff: speranze svanite definitivamente a causa della sconfitta maturata a Brescia, contro la squadra che ha centrato la promozione in Serie A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Palermo non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Del Duca, come quasi tutti i match di Serie B, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PALERMO

Andiamo a studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Ascoli Palermo, match che andrà in scena presso lo stadio Del Duca di Ascoli Piceno. I padroni di casa, schierati dal tecnico Vivarini con un 4-3-1-2, giocheranno con Lanni; Andreoni, Brosco, Valentini, Rubin; Cavion, Troiano, Frattesi; Ciciretti; Rosseti, Ardemagni. Risponderà con un 4-3-1-2 il Palermo allenato da Delio Rossi, schierato con Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Haas, Fiordilino; Falletti; Nestorovski, Moreo.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi al Palermo nella trasferta di Ascoli. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 3.60, il pareggio viene quotato 3.25 da Eurobet mentre William Hill propone a 2.30 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 1.67 e 2.14.



© RIPRODUZIONE RISERVATA