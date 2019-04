Diretta Ascoli Venezia/ Streaming video DAZN: le formazioni attese (Serie B)

Ascoli Venezia, diretta dall’arbitro Livio Marinelli della sezione Aia di Tivoli, è una delle partite in programma alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 22 aprile 2019, in questo giorno di Pasquetta totalmente dedicato alla trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Appuntamento dunque allo stadio Cino e Lillo Del Duca per Ascoli Venezia, partita che si annuncia importante soprattutto per gli ospiti veneti. Infatti l’Ascoli ha 39 punti in classifica e sembra di conseguenza destinato a un finale di stagione abbastanza tranquillo, senza grosse ambizioni ma nemmeno rischi: c’è il rimpianto della sconfitta subita in rimonta sul campo dello Spezia, che avrebbe potuto aprire ai marchigiani prospettive di playoff. Il Venezia invece nella scorsa giornata ha vinto una delicata sfida salvezza con il Foggia, ma la posizione dei veneti con 33 punti in classifica resta delicata, di conseguenza per gli uomini di Serse Cosmi sarebbe fondamentale tornare da Ascoli con un risultato utile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Venezia non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Del Duca, come quasi tutti i match di Serie B, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI VENEZIA

Osserviamo adesso le probabili formazioni attese per Ascoli Venezia. Vincenzo Vivarini potrebbe schierare i marchigiani con il 4-3-3: il portiere Lanni protetto dai due difensori centrali Valentini e Brosco più i due terzini, Laverone a destra e Rubin a sinistra. Nel terzetto di centrocampo i possibili titolari sono Frattesi, Troiano e Cavion, mentre in attacco possiamo disegnare un tridente con Ciciretti e Kebab Coly in appoggio al centravanti Ardemagni. Quanto al Venezia, per Serse Cosmi possiamo invece disegnare un 3-5-2 con Modulo, Coppolaro e Domizzi nella retroguardia a tre davanti a Vicario; nel folto centrocampo a cinque potremmo vedere titolari da destra a sinistra Lombardi, Pinato, Schiavone, Gennaro e Bruscagin; infine in attacco ecco la coppia formata da Bocalon e Di Mariano.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo infine che cosa ci dicono i pronostici di Ascoli Venezia, secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Favoriti i padroni di casa, il segno 1 è infatti quotato a 2,10. Quota 3,05 in caso di pareggio (naturalmente indicato dal segno X), infine un successo esterno da parte del Venezia varrebbe 3,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA