Diretta Atalanta Fiorentina/ Streaming video Rai: risultato aperto! (Coppa Italia)

Atalanta Fiorentina, diretta dall’arbitro Gianpaolo Calvarese della sezione Aia di Teramo questa sera, giovedì 25 aprile 2019 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Atalanta Fiorentina sarà un crocevia importantissimo per la stagione di entrambe le squadre. I bergamaschi sono reduci dall’esaltante vittoria in rimonta sul campo del Napoli, un 1-2 che li ha riportati al quarto posto in classifica al braccetto con il Milan. Al di là del sogno Champions League, la squadra di Gasperini proverà a blindare una finale di Coppa Italia che la Dea non disputa dal 1996 (fu proprio la Fiorentina ad aggiudicarsi il trofeo), sfruttando anche lo spettacolare 3-3 dell’andata a Firenze. La Coppa Italia è invece l’ultima spiaggia per la Fiorentina che, dopo il cambio in panchina tra Stefano Pioli e Vincenzo Montella, ha visto sfuggire ogni obiettivo in campionato, dove non vince dall’1-4 in casa della Spal del 17 febbraio scorso. La Fiorentina non disputa la finale di Coppa Italia dal 2014, quando venne sconfitta dal Napoli.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Atalanta Fiorentina in diretta tv sarà una sfida trasmessa in chiaro sul digitale terrestre da Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando. La partita di Bergamo si potrà vedere anche in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet sul sito o sull’app di RaiPlay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni di Atalanta Fiorentina, sfida che andrà in scena presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Padroni di casa in campo con il 3-4-2-1 impostato dall’allenatore Gasperini, schierati con Gollini in porta, Palomino, Mancini e Masiello possibili titolari in difesa, a centrocampo – senza lo squalificato Hateboer – ecco Castagne, De Roon, Freuler e Gosens, infine naturalmente Ilicic, Gomez e Zapata in avanti. Risponderà la Fiorentina allenata da Montella con un 4-3-3 e questo probabile undici titolare: Lafont in porta, davanti a lui Milenkovic, Pezzella, Ceccherini e Biraghi; a centrocampo Benassi, Veretout ed Edimilson Fernandes, infine il tridente con Chiesa, Muriel e Simeone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorita l’Atalanta per la vittoria interna contro la Fiorentina. Vittoria in casa al termine di Atalanta Fiorentina quotata 1.70 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.80 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 4.20 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 1.72 per l’over 2.5 e di 2.05 per l’under 2.5 proposta da Bwin.



