Diretta Atalanta Genoa/ Streaming video e tv: la Dea sogna la Champions (Serie A)

Atalanta Genoa, che sarà diretta dal signor Irrati e si gioca sabato 11 maggio alle ore 15.00, sarà una delle sfide della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Momento cruciale per i bergamaschi che dopo aver battuto in serie Napoli, Udinese e Lazio (espugnando il San Paolo e l’Olimpico) vedono sempre più vicino l’obiettivo Champions League, che dovrà però passare necessariamente da questa sfida contro un Genoa ancora tutt’altro che tranquillo e solo in seguito dalla trasferta sul campo della Juventus. Per i Grifoni il vantaggio sull’Empoli terzultimo si è ridotto a 4 punti e c’è grande rammarico per il rigore fallito da Sanabria al 95′, che ha impedito ai rossoblu di battere la Roma nell’ultimo impegno interno e ipotecare di fatto la salvezza. Per quanto riguarda l’Atalanta, tra quattro giorni la Dea volerà a Roma per giocare la finale di Coppa Italia e provare a rendere ancora più esaltante la sua stagione.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Atalanta Genoa sarà una partita trasmessa in diretta tv in esclusiva per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 202 del satellite (Sky Sport Serie A) e seguire l’incontro anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA GENOA

Le probabili formazioni di Atalanta-Genoa, sfida che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per l’indisponibilità dello stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, in ristrutturazione. Atalanta schierata da mister Gasperini con un 3-4-2-1 con in campo dal primo minuto Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Ilicic, Pasalic; Zapata. Risponderà il Genoa di Prandelli con un 4-3-3 e questo undici titolare: Radu; Pereira, Biraschi, Romero, Criscito; Lerager, Radovanovic, Miguel Veloso; Lazovic, Pandev, Kouamé.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Atalanta favorita dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Genoa. Vittoria interna quotata 1.42 da Eurobet, mentre William Hill propone a 4.60 la quota del pareggio e Bet365 propone a 8.00 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.60 l’over 2.5 e 2.25 l’under 2.5.



