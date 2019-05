Diretta Atalanta Inter Primavera/ Streaming video e tv: big match per il primo posto

Atalanta Inter Primavera verrà diretta dall’arbitro Gianpiero Miele: alle ore 12:00 di domenica 19 maggio le due squadre si affrontano nella 29^ e penultima giornata del campionato 1 2018-2019. E’ la sfida diretta per il primo posto in classifica: in palio c’è la possibilità di avere un cammino virtualmente più semplice nella fase finale dove ci si gioca lo scudetto, ma tecnicamente cambia poco. L’Atalanta difende 5 punti di vantaggio: basta pareggiare oggi per assicurarsi la vittoria della stagione regolare, ma avendo perso all’andata e venendo da due partite senza vittorie il rischio di essere recuperati c’è, anche perchè la giornata conclusiva sarà una trasferta. L’Inter ha un problema precedente da affrontare: perdendo in casa contro il Torino ha visto i granata irrompere a 5 punti, e dunque se anche manca davvero poco (2 punti) la fase finale diretta non è ancora stata archiviata, il che impone agli ospiti di andare a cercare almeno un pareggio che sarebbe quasi un’assicurazione, visto che poi si andrà a chiudere in casa contro il Palermo. Vedremo allora quello che succederà in campo nella diretta di Atalanta Inter Primavera, che è attesa tra poche ore e di cui possiamo andare a valutare le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Inter Primavera verrà trasmessa su Sportitalia, come di consueto il canale (al numero 60 del televisore) che dà ampio risalto al campionato 1: dunque l’appuntamento è in chiaro per tutti, e si potrà seguire questa partita della 29^ giornata anche in diretta streaming video grazie alla stessa emittente che fornisce questa eventualità direttamente sul suo sito ufficiale, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER PRIMAVERA

Per Atalanta Inter Primavera, Massimo Brambilla deve rinunciare a Guth: il difensore centrale è squalificato, dunque sarà Milani ad affiancare Heidenreich a protezione del portiere Carnesecchi che dovrebbe tornare a disposizione. Zortea e Brogni saranno i terzini, in mezzo al campo si potrebbe rivedere Gyabuaa mentre sono da valutare Colpani e Kulusevski, recentemente aggregati alla prima squadra e che probabilmente lasceranno spazio a Ta Bi e Cambiaghi (con Peli a destra), tornando come Piccoli per la fase finale. Davanti dunque ci aspettiamo Pina Gomes e Amad Traoré, con Ghislandi che si gioca una maglia. Nell’Inter invece ci sarà un rombo di centrocampo con Pompetti schierato davanti ai due centrali Rizzo e Ntube, Zappa e Corrado gli esterni e Dekic il portiere. Le mezzali ancora una volta dovrebbero essere Roric e Gavioli; sulla trequarti il vertice alto dovrebbe essere Schirò, Vergani contende una maglia a Colidio e Salcedo mentre come sappiamo Sebastiano Esposito è con l’Under 17 a giocarsi gli Europei.



