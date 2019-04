Diretta Atalanta Napoli Primavera/ Streaming video e tv: orobici in fuga al 1^ posto

Atalanta Napoli Primavera verrà diretta dal signor Marco Ricci, e si gioca alle ore 15:00 di lunedì 29 aprile: è uno dei posticipi previsti nella 26^ giornata del campionato Primavera 1 2018-2019. L’Atalanta sta per chiudere la sua stagione regolare al primo posto: dopo la goleada sul campo del Chievo, quinta vittoria consecutiva, la Dea si è portata a +7 sull’Inter e dunque dovrebbe partire dalla migliore posizione nella fase finale dei playoff per lo scudetto, saltando i primi turni. L’obiettivo dichiarato dalla società era proprio questo, ma ovviamente gli orobici sanno bene che sarà inutile se non arriverà il titolo; il Napoli invece corre per i playoff che però non sono vicinissimi, entrando in questo turno i partenopei erano a 4 punti di distanza da Chievo e Cagliari e dunque devono recuperare terreno. Il problema è che gli azzurri sono in rottura prolungata: non vincono da quattro partite e hanno perso le ultime tre, soprattutto quella interna contro gli stessi veneti che rischia di essere determinante. Aspettando il calcio d’inizio di Atalanta Napoli Primavera, andiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco nelle probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Napoli Primavera sarà trasmessa come sempre da Sportitalia, il canale che dedica ampio spazio al campionato 1: l’appuntamento dunque è chiaro per tutti sul canale 60 (gli abbonati Sky potranno selezionare il numero 225 del loro decoder), mentre in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita anche in diretta streaming video, fornita dalla stessa emittente senza costi aggiuntivi sul sito www.sportitalia.com, che potrete visitare con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI PRIMAVERA

Per Atalanta Napoli Primavera la Dea dovrebbe confermare il 4-3-3 con Heidenreich e Guth davanti a Carnesecchi, con Zortea e Girgi che invece saranno i terzini. A centrocampo c’è la qualità di Kulusevski, ormai stabilmente aggregato alla prima squadra, con Del Prato che sarà il regista e Colpani, autore di 10 gol in campionato, che giostrerà come interno d’assalto; probabile assente Piccoli che sarà con Gian Piero Gasperini, e dunque Colley dovrebbe nuovamente fare la prima punta con Peli e Cambiaghi ai suoi lati. Da valutare alcune possibili sostituzioni: in particolare se la giocano Gyabuaa e Amad Traoré. Nel Napoli è squalificato Manzi: a completare il terzetto arretrato a protezione di D’Andrea sarà dunque Senese che affiancherà Perini e Giuseppe Esposito. A centrocampo Labriola e Mamas vedono il loro posto insidiato da Micillo, sugli esterni dovrebbero agire ancora una volta Mezzoni e Zedadka mentre Gaetano sarà il trequartista a supporto dei due attaccanti. Saporetti e Palmieri potrebbero andare a sostituire Negro e Sgarbi, che sono partiti titolari nell’ultimo impegno dei partenopei.



