Diretta Atalanta Udinese/ Streaming video e tv: la Dea per volare ancora (Serie A)

Atalanta Udinese, diretta dall’arbitro Piero Giacomelli della sezione Aia di Trieste stasera, lunedì 29 aprile 2019 alle ore 19.00, sarà una sfida relativa alla trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Momento d’euforia per i bergamaschi che lunedì scorso hanno battuto il Napoli in trasferta, agganciando il Milan al quarto posto in zona Champions League. Quindi, il giovedì successivo hanno fatto il bis vincendo 2-1 in casa contro la Fiorentina e guadagnandosi il pass per la finale di Coppa Italia, la quarta nella storia dei nerazzurri. Dall’altra parte c’è però un’Udinese che arriva affamata di punti all’appuntamento allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. I friulani hanno 4 punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dall’Empoli e dovranno cercare di cambiare passo già da questo difficile Atalanta Udinese, anche se l’ultimo pari col Sassuolo ha comunque rappresentato un passo in avanti verso la salvezza.

Atalanta Udinese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky, sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) oppure Sky Sport 252 e in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno sul sito skygo.sky.it tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

Le probabili formazioni di Atalanta Udinese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, che cosa ci potrebbero proporre? Padroni di casa in campo con Gollini, Mancini, Palomino, Masiello, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic, Gomez, Zapata con il 3-5-2 impostato dal tecnico Gian Piero Gasperini. Il mister dell’Udinese, Igor Tudor, schiererà la sua squadra con un 3-5-2 con in campo Musso, Troost-Ekong, De Maio, Samir, Stryger, Sandro, Mandragora, De Paul, Zeegelar, Pussetto, Lasagna.

Le principali agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico all’Atalanta per il match interno contro l’Udinese. Vittoria in casa quotata 1.30 da Bet365, mentre William Hill fissa a 5.25 la quota relativa al pareggio e Eurobet alza fino a 8.65 la quota per il successo in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati, per Bwin l’over 2.5 viene quotato 1.62 e l’under 2.5 viene quotato 2.20.



