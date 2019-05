Diretta Atp Monaco 2019/ Cecchinato Garin, Berrettini Bautista streaming video e tv

Oggi, sabato 4 maggio 2019, la diretta del torneo Atp Monaco 2019 ci propone Cecchinato Garin e Berrettini Bautista, dunque le due semifinali del torneo tedesco sulla terra rossa vedranno entrambe giocatori italiani protagonisti. Si tratta di un Atp 250, dunque un appuntamento di livello non altissimo, che però ci conduce sempre più nel cuore della grande primavera europea sulla terra rossa: settimana prossima ci sarà il Masters 1000 di Madrid, quella successiva ecco gli Internazionali d’Italia a Roma ed infine naturalmente sarà la volta del Roland Garros. Marco Cecchinato e Matteo Berrettini stanno facendo bene e questo ci induce a sperare: alle ore 13.30 è in programma Cecchinato Garin, dunque un avversario cileno per il tennista siciliano, mentre a seguire avremo Berrettini Bautista, dunque per il romano ecco come avversario il solido spagnolo, ma il sogno naturalmente è avere domenica una finale tutta italiana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO ATP MONACO

La diretta tv del torneo Atp Monaco 2019 è garantita da Sky, che quest’anno sta rendendo sempre più completa la propria offerta sul tennis. Il punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà oggi pomeriggio il canale Sky Sport Arena, numero 204 della piattaforma satellitare. Questo significa che sarà garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, anche se naturalmente solo per gli abbonati Sky.

RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta Atp Monaco 2019 che oggi ci proporrà due semifinali molto italiane, possiamo naturalmente celebrare la memorabile primavera del tennis maschile italiano. A Pasqua il trionfo di Fabio Fognini a Montecarlo, naturalmente la notizia tecnicamente più significativa dal momento che il torneo del Principato è un Masters 1000, poi l’annuncio dell’assegnazione a Torino delle Atp Finals per gli anni dal 2021 al 2025 e altre belle soddisfazioni dai vari tornei sulla terra rossa in giro per l’Europa. Settimana scorsa Matteo Berrettini ha vinto a Budapest, adesso di nuovo abbiamo il romano protagonista e si è aggiunto a lui pure Marco Cecchinato. Il top sarebbe una finale tutta italiana: l’ostacolo più difficile da superare potrebbe essere Roberto Bautista Agut per Berrettini, perché lo spagnolo è uno degli specialisti della terra rossa che la Spagna sforna a ripetizione ed è molte posizioni davanti a Matteo nella classifica mondiale (21 contro 37). Compito sulla carta più facile per Cecchinato contro il cileno Christian Garin, che però ieri ha eliminato un certo Alexander Zverev: Marco è avvisato, guai a distrarsi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA