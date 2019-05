Diretta Barcellona Liverpool/ Streaming video Rai: sfida di lusso! (Champions League)

Barcellona Liverpool, partita diretta dall’olandese Bjorn Kuipers, è l’entusiasmante semifinale di andata della Champions League 2018-2019: si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 1 maggio e può essere facilmente identificata come una finale in anticipo. Blaugrana e Reds sono sempre state le grandi favorite, diventandolo ancor più dopo le eliminazioni di Real Madrid, Manchester City e Juventus; l’esperienza gioca forse a favore dei catalani che hanno dominato il quarto contro il Manchester City, si presentano a questa partita avendo appena vinto la Liga e soprattutto con un gruppo molto simile a quello attuale hanno già trionfato quattro anni fa, avendo poi tre giocatori (Piqué, Sergi Roberto, Sergio Busquets e Messi) che hanno vinto anche con Pep Guardiola (la Pulce pure con Rijkaard nel 2006). Il Liverpool però l’anno scorso è arrivato in finale e ora, avendo cambiato poco o nulla, ci riprova: i Reds sono in corsa per la Premier League che però rischia ancora di sfuggire (-1 dal Manchester City con due giornate da giocare) e dunque possono aspirare al Double. In ogni caso gli inglesi sono diventati a tutti gli effetti una grande potenza del calcio europeo; lo saranno ancora di più dopo questa semifinale? Attendiamo con trepidazione la diretta di Barcellona Liverpool, nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo nel dettaglio le probabili formazioni della sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA LIVERPOOL

Ernesto Valverde e Jurgen Klopp hanno pochi dubbi nell’approcciare Barcellona Liverpool: in casa blaugrana c’è quello consueto tra Umtiti e Lenglet per affiancare Piqué, il secondo appare ancora favorito così come Nélson Semedo rispetto a Sergi Roberto. In porta va ter Stegen, Jordi Alba sarà il terzino sinistro mentre a centrocampo Arthur Melo dovrebbe completare il centrocampo con Sergi Busquets e Rakitic, dunque partendo davanti a Vidal. Nel tridente pochissime discussioni, perchè il grande ex Coutinho è avanti nelle gerarchie rispetto a Ousmane Dembélé mentre, naturalmente, non sono in discussione Messi e Luis Suarez anche se l’uruguaiano è ancora a zero gol in questa Champions League. Il Liverpool ha già pronta la difesa con Van Dijk e Matipd avanti ad Alisson, Alexander-Arnold e Robertson da terzini; a centrocampo invece il ballottaggio riguarda Milner e Wijnaldum e per una volta l’inglese potrebbe avere la meglio, sempre che a rimanere fuori non sia invece Fabinho con Henderson a quel punto spostato in mezzo da playmaker “puro”. Anche il reparto offensivo dei Reds ha solo certezze: Roberto Firmino dovrebbe superare i problemi fisici avuti nel fine settimana, dunque sarà la prima punta con Salah che giocherà alla sua destra e Sadio Mané che invece si prenderà il posto da esterno sinistro, il Barcellona dovrà fare attenzione a questi tre che stanno aumentando i giri del motore.

QUOTE E SCOMMESSE

