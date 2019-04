Diretta Benevento Cosenza/ Streaming video Rai: sanniti alla riscossa! (Serie B)

Benevento Cosenza, che sarà diretta dal signor Di Martino e si gioca venerdì 26 aprile alle ore 21.00, sarà l’anticipo che aprirà il programma della trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Dopo la delusione della sconfitta interna contro il Palermo che ha spento le velleità di promozione diretta dei sanniti, il Benevento ha trovato il suo riscatto vincendo nettamente a Verona, uno 0-3 che ha quantomeno consolidato il quarto posto, valutando poi cosa accadrà in una giornata che prevede lo scontro diretto tra Lecce e Brescia, le prime due in classifica. Il Cosenza dalla sua ha blindato la salvezza con l’importante vittoria interna contro lo Spezia. A -3 dai play off ma con una partita in più disputata finora rispetto a Spezia, Cittadella, Perugia e Cremonese, i silani potrebbero accontentarsi di una salvezza comunque preziosa anche se chiaramente proveranno a fare il colpo grosso nelle ultime quattro giornate del campionato cadetto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Benevento Cosenza sarà una sfida trasmessa in diretta tv su Rai Sport, trattandosi dell’anticipo: potrete dunque selezionare i canali 57 e 58 del vostro telecomando oppure assistere a questa partita sul sito www.rai.play.it, senza costi aggiuntivi e dunque in diretta streaming video usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO COSENZA

Andiamo ora a studiare brevemente le probabili formazioni di Benevento Cosenza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Vigorito di Benevento. Padroni di casa in campo con il 4-3-3 impostato dall’allenatore Bucchi, schierati con Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Improta; Del Pinto, Viola, Bandinelli; Ricci, Coda, Insigne. Risponderà il Cosenza allenato da Braglia con un 3-5-2 e questo undici titolare: Perina; Capela, Dermaku, Legittimo; Bittante, Sciaudone, Palmiero, Bruccini, Baez; Tutino, Embalo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorito il Benevento per la vittoria interna contro il Cosenza. Vittoria in casa quotata 1.90 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.25 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 4.10 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 2.05 per l’over 2.5 e di 1.72 per l’under 2.5 proposta da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA