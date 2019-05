Diretta Benevento Padova/ Streaming video DAZN: favoriti i campani (Serie B)

Benevento Padova, diretta dall’arbitro Lorenzo Maggioni, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 maggio 2019, per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Allo stadio Ciro Vigorito la posta in palio si annuncia importante soprattutto per i padroni di casa: Benevento Padova è infatti una partita da vincere per gli uomini di Cristian Bucchi. Perdendo a Crotone il 1° maggio sono definitivamente svanite le ambizioni di promozione diretta, ma c’è comunque da chiudere la stagione regolare nel migliore dei modi per poi pensare ai playoff, che al Benevento già due anni fa avevano regalato la gioia della promozione. Nel recente turno infrasettimanale invece il Padova ha fatto l’impresa battendo il Lecce, ma purtroppo anche le squadre che precedono i veneti hanno fatto bene e di conseguenza il destino del Padova è praticamente ormai scritto, pur se gli uomini di Matteo Centurioni hanno dimostrato sul campo di essere ancora vivi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benevento Padova sarà una sfida trasmessa solamente in diretta streaming video, in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN, che in questo campionato detiene i diritti per tutte le partite della Serie B. Bisognerà dunque collegarsi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match Benevento Padova via internet; non sarà dunque prevista una diretta tv sui tradizionali canali.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PADOVA

Parlando delle probabili formazioni di Benevento Padova, in primo piano i possibili cambiamenti che Cristian Bucchi potrebbe decidere dopo la sconfitta incassata a Crotone. L’attacco è rimasto a secco, di conseguenza scalpitano Buonaiuto e soprattutto Insigne, che allo Scida erano partiti dalla panchina e cercheranno invece questa volta spazio fin dal primo minuto nel modulo 4-3-1-2 del Benevento di mister Bucchi. Discorso opposto per il Padova: la vittoria contro il Lecce ha dimostrato che i veneti sono ancora vivi pur con una posizione di classifica disperata, dunque l’allenatore Matteo Centurioni dovrebbe confermare in linea di massima tutti i protagonisti della vittoria del 1° maggio contro i salentini, per cercare un altro risultato di prestigio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Benevento Padova in base alle quote offerte sulla partita dall’agenzia di scommesse Eurobet. I padroni di casa partono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è proposto a 1,55. Si sale poi a quota 3,90 in caso di pareggio, naturalmente identificato dal segno X, infine un colpaccio del Padova varrebbe ben 6,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



