Diretta/ Berrettini Djere (risultato live 0-0): al servizio! (Atp Budapest 2019)

DIRETTA BERRETTINI DJERE (RISULTATO 0-0): AL SERVIZIO!

Berrettini Djere sta per cominciare: a pochi minuti dal via della seconda semifinale del torneo Atp Budapest 2019, ricordiamo che le prospettive di classifica per Matteo Berrettini sono molto interessanti. Grazie al raggiungimento delle semifinali, il romano è già sicuro di rientrare fra i migliori 50 tennisti del mondo, ma potrebbe spingersi anche molto più in alto se dovesse raggiungere la finale (40) o addirittura vincere il torneo magiaro (37). Quello di Budapest è già il migliore torneo della stagione 2019 per Berrettini, eguagliando la semifinale già raggiunta a Sofia, ma naturalmente fermarsi adesso sarebbe davvero un peccato, anche perché si avvicinano gli Internazionali d’Italia che, per un tennista nato a Roma, valgono ancora di più che per chiunque altro. Adesso però non è più il tempo delle parole, perché fra pochissimo sarà il campo a parlare: Berrettini Djere infatti comincia, si gioca! (Agg. di Mauro Mantegazza)

LA SEMIFINALE BERRETTINI DJERE

Buone notizie per l’Italia del tennis in questi giorni felici: il torneo Atp Budapest 2019 è in diretta con Berrettini Djere, una delle due semifinali del torneo ungherese sulla terra rossa, categoria Atp 250, che vedrà dunque in campo l’azzurro Matteo Berrettini contro il serbo Laslo Djere. Diamo subito le informazioni essenziali per seguire l’incontro Berrettini Djere oggi pomeriggio, sabato 27 aprile 2019: si tratterà della seconda semifinale del torneo Atp Budapest 2019, in programma non prima delle ore 15.30/16.00, dal momento che la prima semifinale avrà inizio alle ore 14.00 e metterà di fronte il francese Pierre-Hugues Herbert e l’altro serbo Filip Krajinovic. Questo torneo l’anno scorso lanciò Marco Cecchinato, che vinse in Ungheria e da quel momento diede la svolta alla propria carriera. Matteo Berrettini in questo senso è più avanti, perché ha già vinto un torneo l’estate scorsa a Gstaad, sempre sulla terra rossa, e ha il numero 46 come best ranking Atp, ma naturalmente vincere di nuovo farebbe molto bene al romano classe 1996.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Berrettini Djere, semifinale del torneo Atp Budapest 2019, sarà disponibile sulla tv tematica federale SuperTennis: l’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati che potranno fare riferimento al canale 64 del telecomando, i clienti Sky invece potranno eventualmente selezionare il numero 224 del loro decoder. Se non potrete mettervi davanti a un televisore potrete seguire l’incontro di Budapest anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.supertennis.tv.

RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo parlato, presentando la diretta Berrettini Djere, del fantastico momento che sta vivendo il tennis italiano, sia in campo sia fuori. Domenica scorsa Fabio Fognini ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo, in settimana poi è arrivata la scelta di Torino come sede delle Atp Finals dal 2021 al 2025 e in generale il movimento maschile gode in questo momento di ottima salute. Berrettini è proprio uno degli elementi in maggiore crescita: 23 anni appena compiuti, nel 2018 si è rilevato ad ottimi livelli e quest’anno si sta consolidando, certamente con l’obiettivo di salire ancora nelle gerarchie del tennis mondiale. Il torneo Atp Budapest è un 250, dunque di quelli di livello più basso nel circuito maggiore, tuttavia la vittoria è possibile e naturalmente sarebbe un altro significativo passo in avanti nella carriera di Matteo Berrettini. Nel tabellone ci sono già state delle sorprese, l’impresa dunque non è impossibile, a partire dal match di oggi con Djere, dato che i precedenti dicono 2-1 Berrettini.



