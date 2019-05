Diretta Bisceglie Cavese/ Streaming video e tv: Modica punta i playoff (Serie C)

Bisceglie Cavese, che viene diretta dal signor Ermanno Feliciani, è una delle partite che chiudono il programma della stagione regolare nella Serie C 2018-2019: per il girone C si scende in campo alle ore 18:30 di domenica 5 maggio. La sconfitta che i pugliesi hanno raccolto a Francavilla Fontana è stata la terza consecutiva, in un periodo fatto di quattro ko in cinque partite e un totale di sette gare senza vincere; dal punto di vista della classifica i nerazzurri non hanno più nulla da chiedere, sono già certi di dover disputare il playout contro la Paganese e dunque in questa partita interna proveranno a prepararlo nel migliore dei modi. La Cavese invece culla un sogno: quello di prendersi i playoff che al momento sfuggirebbero per un singolo gol di differenza reti nei confronti del Rende. Che, però, oggi non gioca avendo il turno di riposo: il 2-2 centrato al 92′ contro il Catania permette dunque alla neopromossa campana di restare in corsa, un altro pareggio oggi sancirebbe l’obiettivo perchè nella classifica avulsa (nella quale potrebbero rientrare anche Monopoli e Casertana) resterebbe fuori la Viterbese. Dunque, vediamo quello che ci attende nella diretta di Bisceglie Cavese, iniziando ad analizzare le probabili formazioni della partita.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Bisceglie Cavese: l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

Avendo Giron e Starita squalificati, Rodolfo Vanoli farà turnover forzato in Bisceglie Cavese: il terzino sinistro sarà Mastrilli, Leonardo Longo si gioca con Calandra la maglia sull’altra corsia mentre in mezzo andranno Zigrossi e Markic. In porta Cerofolini, in mezzo al campo possibile spazio per Bangu e Casella come mezzali a supporto di capitan Giacomarro, a sostituire Starita sulla trequarti sarà Bottalico mentre in attacco Cuomo, Jovanovic e Zohoki sperano di avere una chance scalzando Cuppone e Scalzone. La Cavese di Giacomo Modica punta sul 4-3-3 con Rosafio e Fella a supporto di Sainz Maza, ma attenzione a Magrassi e De Rosa che hanno timbrato la clamorosa rimonta contro il Catania; entrambi potrebbero essere titolari nel tridente. A centrocampo il regista è Migliorini, con Favasuli e Tumbarello che agiscono ai suoi lati; Manetta e Bacchetti proteggeranno il portiere De Brasi, sugli esterni invece dovrebbero esserci nuovamente Francesco Bruno e Lorenzo Filippini.



