Diretta Bologna Empoli/ Streaming video e tv: decisiva per la salvezza! (Serie A)

Bologna Empoli, che sarà diretta dall’arbitro Valeri e si gioca sabato 27 aprile alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Potenziale momento della verità per entrambe le squadre: con 7 punti ottenuti nelle ultime 3 partite e la roboante vittoria contro la Sampdoria, il Bologna si è portato a +5 dalla zona retrocessione, occupata proprio dall’Empoli con 29 punti, e ha confermato l’ottimo trend da quando Sinisa Mihajlovic è tornato in panchina. L’ultima rovinosa sconfitta interna contro la Spal, in una partita importante tanto quella di oggi, ha costretto gli azzurri a giocarsi il tutto per tutto in questa sfida allo stadio Dall’Ara. Con una vittoria il Bologna blinderebbe non solo la propria salvezza, ma darebbe una grossa mano a tutte le concorrenti, con l’Empoli che si troverebbe davvero a un passo dal baratro andando ko in Emilia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Bologna Empoli sarà una sfida trasmessa in diretta tv sul satellite in esclusiva per tutti gli abbonati Sky, sul canale numero 202 (Sky Sport Serie A). Ci sarà anche la possibilità, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, di vedere il match in diretta streaming video via internet su skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA EMPOLI

Andiamo adesso a leggere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Bologna Empoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Dall’Ara e nella quale le scelte dei due allenatori potrebbero risultare determinanti ai fini del risultato che maturerà in campo. Padroni di casa in campo con il 4-2-3-1 impostato dall’allenatore Mihajlovic, schierati con Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Mbaye; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Risponderà l’Empoli allenato da Andreazzoli con un 3-5-2 e questo undici titolare: Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pasqual; Oberlin, Caputo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorito il Bologna per la vittoria interna contro l’Empoli. Vittoria in casa quotata 1.83 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.70 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 3.80 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 1.85 per l’over 2.5 e di 1.90 per l’under 2.5 proposta da Bwin.



