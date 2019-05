Diretta Bologna Parma/ Streaming video e tv: derby emiliano (Serie A)

Bologna Parma sarà diretta dal signor Pairetto, e si gioca lunedì 12 maggio alle ore 19.00: sarà una delle sfide del programma della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, primo dei due posticipi che chiudono il turno. Entrambe le squadre sono ancora a caccia della matematica salvezza: il Parma ha 6 punti di vantaggio sull’Empoli penultimo in classifica e ha vissuto un calo nell’ultima parte di stagione ma, almeno sulla carta, non dovrebbe rischiare in maniera concreta viste anche le squadre alle sue spalle. Il Bologna, che arriva dalla sconfitta di misura di San Siro (contro il Milan), si trova un punto più sotto rispetto ai ducali e potrebbero operare il sorpasso in classifica. Un pareggio potrebbe soddisfare entrambe le formazioni nel cammino verso la permanenza in Serie A, ma se i toscani battessero la Sampdoria nel loro impegno ci potrebbero essere nuovi rischi all’orizzonte e le ultime due giornate di campionato potrebbero farsi complicate.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Bologna Parma sarà una partita trasmessa in diretta tv in esclusiva per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 202 del satellite (Sky Sport Serie A) e seguire l’incontro anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA PARMA

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Bologna Parma, sfida che andrà in scena allo stadio Dall’Ara di Bologna. Padroni di casa schierati da mister Mihajlovic con un 4-2-3-1 con in campo dal primo minuto Skorupski; Helander, Danilo, Lyanco, Calabresi; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Edera, Soriano; Palacio. Risponderà il Parma di D’Aversa con un 5-3-2 e questo undici titolare: Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gobbi, Dimarco; Rigoni, Scozzarella, Barillà; Ceravolo, Gervinho.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Napoli favorito dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro la Spal. Vittoria interna quotata 1.87 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.10 la quota del pareggio e Bet365 propone a 6.00 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.93 l’over 2.5 e 1.87 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA